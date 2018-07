Autore:

Marco Congiu

ARRICCHITA Presentata nel 2017, la Citroen C3 Aircross sta ben performando a livello europeo con circa 90.000 unità consegnate. In Italia le vendite hanno toccato quota 10.000 esemplari nei primi 6 mesi dell'anno: un risultato incoraggiante. Per aumentare le performance del SUV di segmento B, Citroen ha deciso di introdurre in gamma una nuova versione spinta da un motore Diesel BlueHDI da 120 CV e cambio automatico EAT6.

MOTORE Sotto il cofano della C3 Aircross troviamo un motore da 1.5 litri turbo da 120 CV e 300 Nm di coppia, alimentato a gasolio. L'unità appartiene alla Generazione 2020, con le normative Euro 6.2 rispettate in pieno, come comunicano dalla casa.

PREZZI La nuova Citroen C3 Aircross BlueHDI 120 CV S&S e cambio automatico EAT6 è disponibile negli allestimenti Feel e Shine con prezzi chiavi in mano di 22.350 e 24,100 euro.