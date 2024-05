Al volante della Suzuki Vitara 2024, che alza l'asticella alla voce tecnologie

La Suzuki Vitara, in pista dal 2015 e con un primo restyling nel 2018, torna a far parlare di sé con una versione 2024 che promette ''faville''. Questa quarta generazione della SUV giapponese è stata aggiornata con un look più moderno e attuale, un sistema multimediale di nuova generazione e un pacchetto di assistenza alla guida che vi farà sentire al sicuro come su di un veicolo di categoria superiore. Insomma, la ''nuova'' Vitara sembra riconfermare - migliorando - tutti gli elementi che ne hanno fatto un riferimento del suo segmento. Ecco com'è andato il test drive.

Nuova Suzuki Vitara 2024: l'anteriore perde i fendinebbia

Cominciamo dal nuovo frontale: le forme complessive non sono state stravolte, ma il paraurti è stato ridisegnato per un tocco di aggressività in più. La griglia sportiva aggiunge un aspetto più dinamico e conferisce maggiore presenza a tutta l'auto. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega, che aggiungono un pizzico di eleganza e modernità. Con ben dieci colori per la carrozzeria – cinque monocolore e cinque bicolore – c’è solo l’imbarazzo della scelta per personalizzare il proprio SUV. I colori disponibili spaziano dai classici e raffinati, come il bianco perla e il nero metallizzato, ai più vivaci e audaci, come il rosso fuoco e il blu elettrico. Le opzioni bicolore permettono di creare combinazioni uniche, dando alla vostra Vitara un tocco personale e distintivo.

Nuova Suzuki Vitara 2024: gli interni presentano il nuovo infotainment

All’interno della Vitara, il sistema multimediale è stato completamente rifatto. Adesso sfoggia un display da 9 pollici a rimpiazzare il vecchio schermo da 7. Il cambiamento si vede e si tocca, visto che la risoluzione è ora molto più nitida e la risposta al tocco rapidissima. Il software, riprogettato con cura, rende tutto più intuitivo e veloce, permettendovi di trovare facilmente tutte le funzioni. Navigare tra le diverse opzioni è un gioco da ragazzi, grazie a un’interfaccia utente semplificata e a icone facilmente riconoscibili. Naturamente è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e dotata di connettività, per permettervi di monitorare la vostra auto da remoto tramite un’app per smartphone, e conoscere così il livello del carburante, la pressione dei pneumatici e persino la posizione dell’auto: tutto comodamente dal vostro telefonino.

Nuova Suzuki Vitara 2024: la capacità del bagagliaio è ottima

TANTA SICUREZZA E TANTO SPAZIO La tecnologia a bordo non si limita al sistema di infotainment. La nuova Vitara è dotata di una serie di funzioni avanzate come il keyless entry, che permette di entrare in auto senza dover usare la chiave, e il sistema di parcheggio assistito, che rende più semplici le manovre. Non manca poi un sistema audio dalla resa più che apprezzabile. La capacità del bagagliaio, infine, è generosa: si parte da 362 litri prima di reclinare lo schienale posteriore, con un piano di carico regolabile che permette di modulare il volume secondo le esigenze.

Nuova Suzuki Vitara 2024: il motore 1.4 litri è brillante

Sotto il cofano, la nuova Vitara conferma la gamma dei motori. Il modello 2024 è disponibile con due motorizzazioni ibride, ciascuna pensata per soddisfare diverse esigenze di guida. Il motore 1.4 Boosterjet Hybrid è un mild hybrid che combina un motore a benzina turbo da 1.373 cc con una piccola unità elettrica. La potenza totale erogata è di 129 CV (95 kW). Il sistema ibrido leggero utilizza un generatore integrato di avviamento (ISG) e una batteria agli ioni di litio per supportare il motore termico, migliorando l'efficienza del carburante e riducendo le emissioni. Questo motore offre un'ottima reattività e un'accelerazione fluida, ideale per la guida quotidiana sia in città che su strade extraurbane.

Nuova Suzuki Vitara 2024: la linea nel suo complesso è sempre riconoscibile

ANCHE FULL HYBRID... La gamma si completa con il motore 1.5 Dualjet Hybrid: questa configurazione full hybrid combina un motore a benzina aspirato da 1.462 cc con un motore elettrico più potente rispetto alla versione ibrida leggera. La potenza combinata è di 114 CV (84 kW). Il sistema full hybrid consente di percorrere brevi distanze utilizzando solo il motore elettrico, riducendo ulteriormente i consumi di carburante e le emissioni, ed è particolarmente adatto per chi cerca una soluzione ecologica senza compromettere le prestazioni.

Nuova Suzuki Vitara 2024: le dimensioni non cambiano

...E INTEGRALE Entrambe le versioni sono disponibili con la trazione integrale Allgrip Select 4WD, che promette di offrire al conducente il massimo controllo anche sulle superfici più complicate. Questo sistema avanzato di trazione integrale dispone di diverse modalità di guida: Auto, che ottimizza automaticamente la distribuzione della trazione per migliorare l'efficienza; Sport, che massimizza la risposta dell'acceleratore per una guida più dinamica; Snow, che assicura una trazione eccellente su neve e ghiaccio; e Lock, che distribuisce la coppia in modo uniforme tra le ruote per affrontare terreni particolarmente difficili.

Per la mia prova scelgo la versione mild-hybrid: 129 CV e cambio manuale. Prima ancora di sfoderare la sua vérve, Vitara 2024 conferma la sua maneggevolezza e il motore elettrico del sistema ibrido, nel traffico, aiuta lo scatto tra stop e rotonde. Il 1.4 a benzina, da parte sua, è brillante ed elastico: insieme concorrono a una guida divertente. Il cambio manuale è uno dei migliori nel suo segmento: quando si tratta di aggiungere il terzo pedale, Suzuki sa il fatto suo e conosce le regole per fare una trasmissione come si deve. La manovrabilità è ottima e si ti vien voglia di innestare e scalare marce in continuazione. I consumi hanno registrato una media di 6,1 l/100 km (16,3 km/l), niente male!

Nuova Suzuki Vitara 2024: i prezzi partono da 25.900 euro

FUORI CITTÀ Lontano dalla giungla urbana, è il momento di godersi il viaggio senza fretta. Qui, i consumi diventano sorprendentemente bassi: 4,9 l/100 km di media indica il computer di bordo (20,4 km/l), e spesso vi troverete a muovervi con un regime di rotazione davvero molto basso, con lo sterzo che si manovra con la leggerezza di una piuma (anche se, a dirla tutta, non è il massimo della precisione quando premete sull’acceleratore). Le prestazioni sono esuberanti e non si ha mai la sensazione di essere ''sotto coppia'', merito certamente del modulo elettrico da 48 V che aniticpa la spinta del turbo. Anche a 130 km/h, il consumo rimane discreto: 6,5 l/100 km (15,3 km/l), e le doti di ripresa e comfort si fanno apprezzare, sebbene qualche fruscio del vento si faccia sentire. Nei lunghi viaggi, il cruise control adattativo diventa il vostro miglior amico, mantenendo la velocità ideale e seguendo il traffico. E per un extra di sicurezza? Il sistema di mantenimento della corsia e l'allarme anti-colpo di sonno sono lì per tenervi sempre vigili e protetti.

Nuova Suzuki Vitara 2024: i cerchi hanno un nuovo disegno

La Suzuki Vitara 2024 1.4 BoosterJet 48 V - la mild-hybrid - è disponibile negli allestimenti Cool e Top, ma solo con il cambio manuale. Il prezzo parte da 25.900 euro (Cool 2WD) per una base già abbondantemente equipaggiata con tutti i sistemi di assistenza alla guida e di connettività. La Top costa 28.100 euro e aggiunge soprattutto contenuti di personalizzazione estetica. Per entrambe le versioni è disponibile la trazione integrale, che aggiunge 3 mila euro al prezzo finale. Al vertice dell'offerta c'è la 1.5 litri aspirata con modulo ibrido da 140 V, disponibile nel sole allestimento Starview con cambio automatico a 6 rapporti. In questo caso il prezzo di listino parte da 31.900 euro per la versione a due ruote motrici e raggiunge i 34.900 euro per la versione a quattro ruote motrici. Quale scegliere? A parte il 4x4, disponibile per entrambe le motorizzazioni, la vera differenza la fanno cambio automatico e prezzo: se vi accontentate del manuale, si può risparmiare parecchio. Se per voi l'automatico è un must, l'allestimento full optional è l'unica scelta.

Nuova Suzuki Vitara 2024: al posteriore compare uno spoiler aerodinamico

Motore 1.373 cc, 4 cilindri, mild a benzina Potenza massima di sistema 129 CV Coppia massima n.d. Velocità 180 km/h 0-100 km/h n.d. Cambio Manuale a 6 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,18 x 1,78 x 1,60 m Bagagliaio Da 362 a 642 litri Peso 1.390 km con pilota a bordo Prezzo da 25.900 euro

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 29/05/2024