Nuova Suzuki Vitara 2024: col restyling, sempre ibrida ma più connessa

L'evoluzione è nel DNA di Suzuki Vitara, il SUV che è un grande classico del marchio giapponese, che ha raggiunto la sua quarta generazione nell'ormai lontano 2015 e che ora, quasi un decennio dopo, si rinnova con un secondo restyling (dopo quello del 2018) che promette di portare freschezza e modernità al design, mantenendo comunque l'affidabilità in fuoristrada e i motori ibridi. Ma non vi anticipiamo troppo: di seguito, tutte le novità di Suzuki Vitara 2024.

Suzuki Vitara 2024: ci sono cinque nuove tinte bicolore

Capitolo molto, molto breve. Basta dare un occhio alle immagini per rendersi conto che le modifiche estetiche rivolgono le proprie attenzioni soltanto all'anteriore. Questo sì, completamente ridisegnato rispetto alla precedente versione. Tra le novità più evidenti spiccano i nuovi fari a LED, che aggiungono un tocco di eleganza, e la nuova griglia del radiatore colorata in nero lucido. Suzuki ha introdotto anche cinque nuove verniciature esterne monocolore e cinque bitono e inediti disegni per i cerchi in lega. Stop. Per il resto la Vitara resta... la Vitara. In tutto e per tutto.

Suzuki Vitara 2024: i prezzi e le versioni non sono stati ancora comunicati

In abitacolo le cose cambiano in modo più evidente rispetto all'attuale versione di Vitara. Si nota subito il cruscotto completamente ridisegnato, con l'integrazione di vani portaoggetti in più e un rivestimento nuovo per migliorare il comfort complessivo di bordo. Ma le novità non finiscono qui: Vitara 2024 offre anche un'esperienza di connettività avanzata, con un nuovo sistema di infotainment con schermo touchscreen da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, ora anche wireless. Grazie ai servizi Suzuki Connect, è possibile monitorare il veicolo a distanza tramite smartphone, ricevendo notifiche sul suo stato e sulla sua posizione. Vitara 2024 offre anche un'esperienza di guida avanzata grazie a sistemi ADAS di nuova generazione come il sistema di frenata automatica d'emergenza e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Suzuki Vitara 2024: c'è un nuovo infotainment da 9''

Sotto il cofano, il rinnovato SUV giapponese offre una scelta di motorizzazioni - ancora - esclusivamente ibride. Ovvero il 1.5 Dualjet full hybrid da 114 CV (qui la nostra prova), supportato da un motore elettrico da 24 kW., e - per chi cerca un'esperienza di guida un pelo più brillante - il turbo benzina di 1.4 litri da 129 CV, abbinato a un sistema mild hybrid 12 volt e disponibile anche con trazione integrale: con quattro modalità di guida tra cui scegliere, Vitara 4WD è pronta ad affrontare qualsiasi terreno. Come sempre, d'altronde, e questa caratteristica speriamo non cambi mai.

Suzuki Vitara 2024: la trazione resta integrale

Al momento Suzuki non ha ancora comunicato prezzi e versioni per il mercato italiano (oggi il listino parte da 24.900 euro). La commercializzazione del restyling 2024 di Vitara dovrebbe comunque iniziare dall'estate 2024, teniamoci aggiornati.

Suzuki Vitara 2024: i motori sono tutti ibridi

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/04/2024