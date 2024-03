In attesa di nuova Suzuki Swift, su "vecchia" Swift c'è il maxi sconto

A marzo 2024 è ancora ordinabile Swift serie precedente. Versione 1.2 Hybrid Top in promo a 17.500 euro. L'offerta in dettaglio

Attorno a nuova Suzuki Swift (qui la nostra prova video) si respira un clima di grande attesa. La quarta generazione della citycar del marchio giapponese è già ordinabile a un prezzo di listino (in attesa degli incentivi) di 22.500 euro, tuttavia l'arrivo vero e proprio in concessionaria è in programma per il mese di maggio 2024. Nel frattempo, chi volesse a tutti i costi Swift, ma non fosse disposto ad aspettare fino a tarda primavera, può ancora acquistare ''vecchia'' Swift, cioè un esemplare della serie precedente. Farebbe un affare: senti qui...

Suzuki Swift: su serie precedente, forte sconto

PROMO DI PRIMAVERA In edizione entry level 1.2 Hybrid Top, motore 1,2 litri da 83 cv con tecnologia mini-ibrida 12 volt e cambio manuale a 5 marce, Suzuki Swift terza generazione costa di listino 22.000 euro. Fino al 31 marzo 2024, Suzuki pratica tuttavia uno sconto di 4.500 euro, cifra che scaturisce dalla somma di un incentivo della Casa di 2.500 euro e di una supervalutazione usato di 2.000 euro. Prezzo con lo sconto: 17.500 euro. La Casa propone un finanziamento in 36 mesi con rate da 148,60 euro al mese, dietro anticipo di 4.130 euro e con maxirata finale / Valore Futuro Garantito di 10.545 euro. Foste interessati, prego accomodarsi e... affrettarsi.

Suzuki Swift crede nell'ibrido ''superleggero''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2024