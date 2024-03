Suzuki S-Cross mild hybrid: per me è un'ottima scelta. Ecco perché

Test drive: la Suzuki S-Cross Hybrid Yoru in video su strada e in fuoristrada. Prezzi, consumi, opinioni, guida all'acquisto

Con il lavoro che faccio capita spesso che amici e conoscenti mi chiedano consiglio sull’auto da comprare. Rispondere è più difficile di quanto sembri, perché ognuno ha le sue priorità. Ma se l’auto dovessi comprarla per me, andrei alla ricerca del miglior compromesso tra costo e contenuti. Non il lusso, non il blasone, ma qualità e versatilità al giusto prezzo. Il che vuol dire un’auto compatta ma spaziosa: comoda per la famiglia e anche per il guidatore – cioè io – quando devo trovare parcheggio. E che duri nel tempo. Qualità tedesca? Quando si tratta di affidabilità i giapponesi non sono da meno. Senza contare che “quello che non c’è non si rompe” e da questo punto di vista la razionalità giapponese non si batte. Ecco perché Suzuki S-Cross sarebbe tra le mie prime scelte. Quella che vedete è nel nuovo allestimento Yoru: Blu Capri metallizzato, con finiture argento. Elegantissima, nelle sue forme spigolose da SUV compatto.

Suzuki S-Cross Hybrid Yoru, 3/4 posteriore

Alla guida S-Cross Hybrid è molto maneggevole, grazie al volante leggerissimo, e sembra incollata alla strada sia sull’asfalto liscio sia sulle ondulazioni. Il motore mild-hybrid ha una bella spinta e beve poco: nel casa-ufficio siamo attorno ai 5,5 l/100 km, se il traffico scorre. Sorpasso difficile? Non credo proprio: la spinta in ripresa è davvero robusta, grazie alla coppia di 235 Nm disponibili tra 2.000 e 3.000 giri, e con 129 scalpitanti cavalli sotto al cofano, la velocità massima raggiunge i 195 km/h. Tanta grinta va a braccetto con un comfort da prima classe, visto l'assetto tutt'altro che rigido e la silenziosità di marcia in autostrada.

DOTAZIONE RICCA Silenziosa, scorrevole, scattante e sicura, la S-Cross ha anche altre doti che non cominciano per S. Sulla Suzukina la qualità la tocchi con mano: plastiche dure – è vero – ma solide e ben montate, con quella concretezza che tanto apprezzano i fan del marchio giapponese. E una dotazione completa fin dai livelli di allestimento più bassi. Per dire, sull’entry level hai selleria in tessuto meno pregiato di questo, Android Auto e Apple Carplay solo via cavo e uno schermo più piccolo a centro plancia, da 7 pollici. Ma gli aiuti alla guida ci sono quasi tutti, compresi cruise control adattivo, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio angoli ciechi e retrocamera con sensori di parcheggio. Rispondono presente persino clima bi-zona, sistema keyless e gli stessi airbag dell’allestimento più ricco. E sul look, niente compromessi, con cerchi da 17”, mancorrenti in alluminio, spoiler e vetri privacy di serie. Non per niente, l’entry level si chiama già Top: un’ottima scelta!

Suzuki S-Cross Hybrid Yoru, il posto di guida

LA VITA A BORDO L’allestimento Top+ aggiunge navigatore con display da 9 pollici, telecamere a 360°, CarPlay senza fili e finiture più curate per interni ed esterni. La Yoru che vedete qui è appena un gradino sopra e ha il tetto apribile panoramico. Il cruise control con funzione stop&go arriva con il cambio automatico, che trovo solo sul top di gamma Starview: proposto con motore full hybrid invece che mild. Uniche pecche sono i comandi vocali un po’ legnosi – scordatevi di potergli parlare come fosse Siri o Google Assistant – e i comandi touch per il volume dell’audio: niente batte la comodità del caro, vecchio pomellino. Ma tolto questo, la S-Cross è un bel posto dove stare: anche nei viaggi lunghi. Perché a dispetto delle dimensioni compatte – 4 metri e 30 da paraurti a paraurti – a bordo si sta larghi e il bagagliaio è da prima della classe: 440 litri, con il piano di carico regolato basso e cinque persone a bordo.

EFFICACE IN FUORISTRADA L’asso nella manica è la trazione integrale All Grip Select, disponibile a richiesta: una dotazione sempre più rara tra le auto di queste dimensioni. Un pomello tra i sedili la regola su quattro modalità diverse, per lasciare che faccia tutto da sé o per prepararla ad affrontare la guida sportiva, la neve o i terreni più insidiosi, con la posizione Lock che blocca il giunto centrale. Il sistema è controllato elettronicamente e lavora insieme con il controllo elettronico di stabilità, a dare capacità insospettabili in fuoristrada. Anche qui, ottima scelta!

Il test della Suzuki S-Cross Hybrid Yoru

QUALE SCEGLIERE Lato motori, il dubbio può sorgere tra il millequattro mild hybrid dell’auto in prova e il millecinque full hybrid. Quale scegliere? Il libretto non fa distinzione: per la legge sono entrambi ibridi e le eventuali agevolazioni nelle ZTL dipendono dalle regole locali sulle emissioni di CO2. Che comunque sono vicine: controllate sul sito del vostro comune se fanno qualche differenza. La mild hybrid è un po’ più vivace dell’ibrida, quest’ultima però è l’unica ad avere il cambio automatico: se non volete stancarvi a schiacciare la frizione è lei quella da scegliere. Ottimi, in ogni caso, i consumi, che vedono la full hybrid in vantaggio, sì, ma di poco.

I prezzi partono da 26.990 euro per una Suzuki S-Cross Top mild hybrid a trazione anteriore – un acquisto intelligente, se cercate il rapporto qualità/prezzo – e arrivano a 35.890 euro per una full hybrid a trazione integrale. L’aumento di prezzo è giustificato anche dall’allestimento più ricco, che è esclusivo della full hybrid, e come detto prevede il cambio automatico di serie. La Yoru che vedete qui, con cambio manuale a 6 marce, costa 33.990 euro, prima di applicare eventuali incentivi: ottima scelta se vi serve il 4x4.

Motore 4 cilindri, 1,4 litri, benzina, turbo, mild hybrid Potenza massima di sistema 129 CV Coppia massima di sistema 235 Nm Velocità 195 km/h 0-100 km/h 10,2 secondi Cambio manuale a 6 marce Trazione Integrale Dimensioni 4,30 x 1,79 x 1,59 m Bagagliaio da 440 a 1.269 litri Peso o.d.m. 1.360 kg Prezzo da 29.990 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/03/2024