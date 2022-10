Dalla nuova S-Cross al futuro elettrico di Suzuki: Massimo Nalli dice che...

In video l'intervista a Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, per un confronto sulla nuova S-Cross e sul futuro elettrico

Dall'attuale gamma elettrificata a un domani 100% elettrico, passando per la nuova Suzuki S-Cross full hybrid 140V (qui la prova): abbiamo intervistato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, sul presente e sul futuro del marchio e dell'automobile in generale. Nalli prevede ancora una lunga durata per le motorizzazioni ibride e tempi lunghi per l'elettrico, argomentando con precisione le sue ragioni nel nostro video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/10/2022