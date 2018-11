Autore:

Marco Congiu

PER IL WEB Sono in costante aumento le case automobilistiche che utilizzano internet per vendere direttamente i propri prodotti. Ultima, ma non per importanza, è Hyundai. La multinazionale di Seoul sbarca su Amazon, dove fino al 30 novembre sarà in vendita la i20 in allestimento Tech ad un prezzo di 10.450 euro, con uno sconto di 4.000 euro sul prezzo di listino. Qui il link dove acquistare l'auto, ma prima fatevi spiegare l'offerta.

COSA TROVIAMO La Hyundai i20 Tech proposta su Amazon è spinta dal motore da 1.2 litri MPI a benzina aspirato da 75 CV – non la proposta motoristica più recente nel porfolio della casa – con un allestimento che comprende cerchi in lega da 15”, volante e pomello del cambio in pelle, sistema di Stop&Go e climatizzatore, oltre all'assistente alle partenze in salita, il controllo della stabilità, la segnalazione per le frenata d'emergenza e il misuratore della pressione degli pneumatici. A ciò si aggiunge il Connect Pack in omaggio, che porta con sé il Multimedia System con touchscreen motorizzato da 7”, compatibile con Android Auto ed AppleCarplay, e la retrocamera. Immancabile l'ormai onnipresente presa USB ed il sensore crepuscolare.