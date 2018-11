Autore:

Lorenzo Centenari

FRATELLO SOLE Sostenibile, rinnovabile, anzi inesauribile (salvo fenomeni cosmici che oltrepassano la nostra immaginazione). È l'energia solare, fonte di vita per l'intero pianeta Terra, nonché - ecco l'intuizione Hyundai Kia - naturale caricabatterie dell'auto del futuro. Tutte le auto del Gruppo coeano saranno presto equipaggiate da pannelli fotovoltaici, ma non saranno affatto comuni pannelli solari. Né a raccogliere i raggi del sole saranno soltanto ibride ed elettriche.

ENERGIA TRASPARENTE La tecnologia all'origine della soluzione individuata nei laboratori di Seoul coinvolgerà dapprima buona parte della gamma elettrificata (prime applicazioni a partire dal 2020), per poi approdare anche sulla flotta a combustione interna. Novità maggiore dei pannelli solari di seconda generazione, la loro proprietà di semi-trasparenza: questo significa che a ricevere energia supplementare dal Re Sole saranno anche i modelli con tettuccio panoramico.

SOLAR FAST CHARGE Un paio d'anni scarsi, e in cima alle ibride Kia e Hyundai dunque alloggeranno moduli in silicone in grado di trasmettere alle batterie, su base quotidiana, un surplus energetico che oscillerà dal 30% al 60% della carica. A stretto giro di posta, i pannelli fotovoltaici verranno posati anche sui modelli a benzina, contribuendo a ridurne le emissioni, e favorendone così l'omologazione in un contesto normativo via via più severo.

EXPLORATION OF SPACE Terza e ultima categoria ad aprirsi all'energia solare sarà la gamma elettrica in senso stretto. Una volta intrappolati i raggi solari, la corrente elettrica derivata potrà essere convogliata sia agli accumulatori, sia direttamente al generatore, così da parzializzarne i carichi. Da consumatore passivo di energia, sempre di più l'auto acquista il ruolo di centrale elettrica su ruote. Una centrale pulita, in armonia con l'universo. Ne vedremo delle belle.