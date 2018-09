Autore:

AUGMENTED REALITY Hyundai Motor Company ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con la start up svizzera WayRay per produrre una nuova interfaccia olografica in realtà aumentata, che sarà 'inglobata' nel parabrezza delle vetture del colosso coreano .

LE PAROLE "WayRay ha una notevole esperienza nello sviluppo di hardware e software per sistemi di visualizzazione olografici in realtà aumentata" ha dichiarato Youngcho Chi, vice presidente di Hyundai Motor Group. "La collaborazione stretta tra Hyundai e WayRay ci aiuterà a creare un nuovissimo infotainment che sfrutterà la tecnologia AR (Augmented Reality) per migliorare i sistemi di navigazione presenti sulle Hyundai di domani."

MEGLIO DELL'HEAD UP La tecnologia olografica di WayRay, permetterà al conducente di guidare attraverso una vera e propria esperienza virtuale in realtà aumentata, dove gli oggetti virtuali saranno perfettamente integrati nell'ambiente interno dell'auto. Rispetto ai convenzionali Head-up display (HUD) disponibili già ora sul mercato, la tecnologia WayRay sfrutta un sistema di proiezione più piccolo che, però, fornisce un'immagine più chiara ed espandibile fino ai quattro lati del parabrezza o ai finestrini laterali, per una visione più chiara e immersiva.

ATTENZIONE AL 100% Attraverso la realtà aumentata WayRay potremo vedere in tempo reale le informazioni sul traffico, seguire le indicazioni del navigatore o essere avvertiti della presenza di un pedone su quelle strisce pedonali che non avevamo visto, il tutto senza togliere gli occhi dalla strada o da quello che sta succedendo oltre il volante della nostra Hyundai.

L'USCITA Secondo i piani di Hyundai, questo nuovo virtuoso sistema di infotainment/navigazione, in realtà aumentata, dovrebbe essere introdotto su tutta la gamma Hyundai a partire dal 2020 e, sinceramente, non vediamo l'ora di provarlo!