Autore:

Giulia Fermani

NUOVA TINTA PER LE MAGLIE Sfogliando il catalogo Sixs, sotto la voce UnderWear 4Seasons troverete le maglie girocollo a maniche lunghe pensate per motociclisti e scooteristi. Oggi, alla gamma colore delle Sixs TS2 e TS2 C si aggiunge il nuovo colore Yellow Tour.

SCHEDA TECNICA Adatte per accompagnarvi in tutte le stagioni sia negli spostamenti quotidiani sia nelle gite fuoriporta sia, addirittura, durante le uscite in pista. Realizzate in Carbon Underwear, la TS2, e Color Carbon Underwear, la TS2 C, garantiscono una perfetta traspirazione e permettono di mantenere sempre costante la temperatura corporea. Entrambe sono senza cuciture (Seamless Technology) ed equipaggiate con Antistatic System ( un filo di carbonio isola dall’elettricità statica causata dallo sfregamento dei tessuti) sono ora disponibili anche nella nuova colorazione Yellow Tour.

TS2:

​Altri colori disponibili: Black Carbon, White Carbon, Dark Green, Dark Red

​Taglie: XS-XX

​Prezzo: 52 euro

TS2 C:

Altri colori disponibili: Yellow Fluo, Green Flou, Pink Fluo, Red, Light Blue, Orange Fluo

Taglie: XS-XXL

​Prezzo: 58 euro