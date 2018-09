SENZA PENSIERI La formula del noleggio a lungo termine, tanto efficace e apprezzata nel mondo delle quattro ruote, verrà adottata anche da Yamaha che, grazie alla collaborazione con ALD Automotive, lancia sul mercato italiano You Yamaha Motor Rent: il primo noleggio a lungo termine della Casa dei Tre Diapason. Proprio come per le auto, i costi fissi come bollo, assicurazione e manutenzione, che tanto spaventano i potenziali acquirenti, verranno inclusi in un unico canone mensile, lasciando al cliente il solo compito di scegliere il veicolo da noleggiare tra tutti i veicoli a listino: dallo scooter alla supersportiva da 200 cv.

GESTISCONO LORO Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale grazie alla capillarità della Rete dei Concessionari ufficiali Yamaha a cui sono affidate in modo esclusivo le attività di consegna e di assistenza dei veicoli. YOU RENT si inserisce all’interno della filosofia di YOU, il programma di servizi ed experience creato da Yamaha per seguire e supportare i clienti in tutte le loro diverse esigenze,e per coinvolgerli in una forte e duratura relazione con il Marchio.

L’IDEA DEL FUTURO Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor in Italia, crede fortemente nella validità del nuovo programma dichiarando: “L’offerta dei servizi di noleggio rappresenta probabilmente una delle sfide più importanti della mobilità su due ruote del prossimo futuro. Lo testimonia la crescita verticale della domanda degli ultimi tre anni. Crediamo che YOU Yamaha Motor RENT sia un grande passo in avanti verso le mutabili esigenze dei clienti anche sul tema del possesso”. L’altra metà della partnership è altrettanto contenta, come testimoniano le parole di Manolo Quaglia, manager 2W Channel ALD Automotive: “Questa collaborazione nasce dal bisogno di affidarsi ad una Rete di vendita solida ed affidabile come quella Yamaha, al fine di consolidare la nostra offerta di servizi flessibili di mobilità. YOU Yamaha Motor RENT rappresenta un ulteriore tassello verso la diffusione e la crescita del nostro prodotto di noleggio moto e scooter, unico nel settore delle due ruote in Italia”