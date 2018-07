Autore:

Giulia Fermani

HIGH VISIBILITY Pronti a partire per le vacanze? L’esodo estivo di agosto è alle porte e chi si muove su due ruote deve farsi trovare preparato. La sicurezza prima di tutto. Per questo Hevik ha selezionato tre proposte -giacca, gilet e bracciale- ad alta visibilità per rendere visibili i motociclisti in ogni condizione dalla pioggia, alla scarsa visibilità al traffico caotico.

GIACCA, GILET E BRACCIALE Il giallo è il colore che meglio riflette la luce ecco perché Hevik lo scelto per le soluzioni ad alta visibilità Rain Fluo, Vest Teseo e per il bracciale riflettente. La giacca Rain Fluo è un antipioggia ultraleggero (200 gr) realizzato in nylon resistente a vento e pioggia, disponibile nelle taglie dalla S alla XXXL al prezzo di 46.90 euro. Vest Teseo è il gilet con inserti riflettenti a strisce alternate sul davanti e sull’area posteriore. Indossabile anche come sopragiacca è disponibile nelle taglie dalla XL alla XXXL al costo di 35 euro. Per finire, Hevik propone ai suoi motociclisti un bracciale riflettente economico ( 5 euro, batteria di scorta inclusa) ma efficace. Equipaggiato con luce Led impostabile come fissa o a intermittenza il bracciale si fissa al braccio - o alla moto-tramite strap.