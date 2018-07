Autore:

Valerio Colombo

RITORNO AL FUTURO Dopo 42 anni di assenza la MV Agusta torna nel Motomondiale. La casa varesina non se la vedrà per ora con i colossi della MotoGP, ma farà il suo debutto nel mondiale Moto2 con il team Forward Racing e una lineup ancora da definire. Nel frattempo però sono state diffuse le prime immagini del bolide che contenderà il titolo a Kalex, KTM & Co. la prossima stagione.

STORIA VINCENTE... “MV Agusta è il marchio che ha vinto di più nella storia del motociclismo” ha dichiarato il presidente di MV Agusta, Giovanni Castiglioni - “Vedere ritornare MV Agusta ai Gran Premi è un grande onore per me. Il Campionato del Mondo Moto2 è molto competitivo e per avere successo è necessario portare la nostra massima tecnologia ed esperienza nello sviluppo delle moto da corsa”.

...E TEAM VINCENTE Il rientro avverrà come già scritto con Forward Racing, team nato nel 2009 ma capace di farsi notare nel recente passato anche in MotoGP, dove nel 2014 vinse il titolo Open prima di concentrarsi esclusivamente sulla Moto2. A parlare è il CEO Giovanni Cuzari: “Il sogno di riportare MV Agusta nel Motomondiale era nato con Claudio Castiglioni, a cui sono sempre stato legato da profondi rapporti di stima e amicizia, e si è avverato con suo figlio Giovanni. È difficile per me esprimere a parole cosa rappresenti essere parte attiva di questo progetto. La nostra squadra, al fianco di MV Agusta e CRC (Il centro ricerche della casa varesina), si impegnerà al massimo per raggiungere, nel minore tempo possibile quello che, noi per primi e tutti gli appassionati, sognamo”.