Autore:

Danilo Chissalè

SMEPRE IN MOTO In moto, sempre in moto. Questo è lo slogan che contraddistingue da tempo Tucano Urbano, azienda che produce qualsiasi tipo di accessori per il motociclista. Lo slogan ovviamente include anche l’estate, stagione di viaggi e vacanze a due ruote. Il concorso #inmotoallinfinito premierà gli utenti che posteranno sui loro canali social le foto più belle delle loro vacanze in moto con tanti corsi di guida presso la Honda True Adventure Offrod Academy, l’unica scuola di enduro Honda in Italia.

COME PARTECIPARE Come detto per partecipare è sufficiente postare su Instagram o Twitter le proprie foto usando gli hashtag #inmotoallinfinito e #tucanourbano. Il concorso sarà valido fino a settembre, le foto più belle verranno pubblicate www.tucanourbano.com/it/ corporate/inmotoallinfinito, ma solo le più belle vinceranno l’ambito premio!