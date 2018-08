Autore:

Giulia Fermani

SPONSOR A CASA PROPRIA Questa volta LS2 gioca in casa. Il produttore di caschi spagnolo infatti, sarà fornitore ufficiale di caschi della 73^ edizione di La Vuelta, una delle competizioni ciclistiche a tappe più importanti del mondo.

I DUE CASCHI SCELTI Per i motociclisti della Direzione Gara, della Giuria e per i Commissari di percorso, che accompagneranno i ciclisti nelle 21 tappe da Málaga ad Alcorcón (Madrid), LS2 ha riservato i suoi fiori all'occhiello LS2 Strobe FF325 e Verso OF570. Il primo è un modulare della collezione Urban Commuter con calotta stampata in HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) mentre il Verso è il jet della collezione Urban Downtown, realizzato in quattro colorazioni: Matt Black, Azzurro, Rosso e Bianco.