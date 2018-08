Autore:

Danilo Chissalè

SCOMMETTIAMO CHE Il marchio spagnolo LS2 non è certo nuovo a sfide, ma quella che sta per intraprendere si può definire LA SFIDA: accompagnerà sul Lago Salato il Team di ‘Open Eyes Dream’, composto da Dino Romano, Domenico Fasanella e Rosaria Fiorentino, all’attacco di un insolito record… Il record di velocità per moto alimentate a GPL.

LA MOTO Si avete capito bene esistono moto che usano il GPL come carburante. La moto in questione è un prototipo spinto da un motore a 4 cilindri, 1.000 cc in grado di sviluppare circa 240 cv. I tre piloti del team indosseranno il casco LS2 Arrow C EVO personalizzato con una livrea specifica per l’occasione.

IL CASCO rappresenta il top della gamma Road Race di LS2 Helmets. Un modello realizzato in fibra di carbonio, protettivo e resistente, disponibile con ben 4 calotte. Sviluppato a Barcellona dal Team Engineering in perfetta simbiosi con i piloti della MotoGP, Moto2 e Moto3, ARROW C EVO è un casco che esprime caratteristiche di resistenza, sicurezza e prestazioni, con un design altamente innovativo e caratteristiche di eccellenza nel segmento di appartenenza.