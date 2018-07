Autore:

Danilo Chissalè

BAGAGLIO A MANO Si avvicina il periodo delle ferie estive e molti di noi, perché no, le affronteranno in moto. Se siete alla ricerca di borse compatte che non snaturino la linea sportiva della vostra moto prendete in considerazione le nuove GIVI ST604: poco ingombranti, dal design filante e facili da montare. Le abbiamo provate per voi: ecco come si sono comportate.

COME SONO Le borse laterali ST604 Multilock sono espandibili con cinghie di sostegno fino a raggiungere una capacità massima interna di 22 litri cadauna. Volumi e forme sono ottimizzati per ridurre l’ingombro sulla moto. Realizzate in EVA termoformata rivestita Poliestere, le ST604 sono offerte di serie con copertina antipioggia e maniglia per il trasporto a mano. Pratici i lucchetti integrati per chiudere le borse quando ci si deve allontanare. Non mancano gli inserti riflettenti per aumentare la visibilità al buio e in caso di nebbia.

COME VANNO Durante il nostro test abbiamo apprezzato la versatilità delle borse ST604, tenendole compatte per ridurre gli ingombri e sgattaiolare nel traffico, per poi estenderle e riempire di souvenir da portare a casa. Grazie ai telaietti (serie TST) si evita il fastidioso effetto vela, anche a velocità autostradale, riducendo a zero la paura di perdere i propri bagagli. Facile l’operazione di montaggio e smontaggio grazie al sistema Multilock. Unica pecca è il poco peso caricabile, 4 kg per borsa sono facilmente raggiungibili.



Prezzo: 459 euro (la coppia)