Autore:

Danilo Chissalè

GENERAZIONI FUTURE Nasce la collaborazione tra Rizoma e VR46, l’Academy di Valentino Rossi che alleva i talenti del Motomondiale. L’azienda fornirà accessori alle Yamaha R6 utilizzate dal Dottore e i suoi allievi per prepararsi in vista delle gare del campionato. La partnership nasce dai valori comuni e ha l’obbiettivo di andare oltre il semplice aspetto tecnico per continuare a investire nelle prossime generazioni del motociclismo Tricolore.