Autore:

Danilo Chissalè

RINASCIMENTO AMERICANO Harley Davidson, dopo un periodo di leggera flessione e poca inventiva, si rilancia con slancio verso il futuro. L’obiettivo a lungo termine sono gli oltre 100 nuovi modelli entro il 2027 del programma “More Road To Harley Davison”, quello a breve termine è stupire sin dai prossimi saloni autunnali, EICMA incluso. Proprio in questi giorni la Casa di Milwaukee ha annunciato molte novità per il 2019, gran parte di queste le vedremo già all’evento milanese.

DINAMICA E POTENTE La novità principale è il lancio di una Power Cruiser inedita, la FXDR 114, caratterizzata da qualità dinamiche senza precedenti e prestazioni entusiasmanti, grazie anche all’adozione del V-Twin Milwaukee-Eight da 114 pollici cubi e all’utilizzo dell’alluminio per il forcellone e tante altre componenti, garantendo un eccellente perdita di peso a confronto con qualsiasi altra Softail.

POTENZA PER TUTTI La FXDR non sarà l’unica a trarre beneficio dal nuovo motore, il Milwaukee-Eight verrà utilizzato anche su alcuni modelli della gamma Touring e Trike. Grazie ai suoi 114 pollici cubici, l’unità Milwaukee-Eight 114 vanta la cilindrata maggiore offerta da Harley-Davidson su moto di larga produzione di serie (esclusi quindi i modelli CVO) garantendo, secondo H-D, accelerazioni brucianti e prestazioni mozzafiato.

MIGLIOR MANEGGEVOLEZZA Rimanendo in tema di Trike, grosse novità inerenti alla manovrabilità arriveranno nel 2019. Il nuovo sistema elettronico di controllo della dinamica Reflex Linked Brake studiato per i modelli a tre ruote Harley-Davidson Tri-Glide Ultra e Freewheeler 2019 incorpora i dispositivi ABS,) di controllo di trazione e Drag-Torque Slip Control System (DSCS) di gestione della coppia, il tutto completato con la frenata combinata anteriore e posteriore. Migliorie anche per le sospensioni della gamma Touring che conferiranno ai modelli Harley-Davidson Tri-Glide Ultra e Freewheeler 2019 un significativo miglioramento in termini di confort e facilità di regolazione del precarico della molla.

MELACOMPATIBILE Sempre per la gamma Touring e Trike è in arrivo un nuovo e più efficiente sistema di Infotaiment: il Boom! Box GTS. il look è moderno e ricalca la funzionalità dei più recenti dispositivi mobile e tablet, con insieme la solidità e le funzionalità specifiche necessarie per l’utilizzo in moto. Da segnalare la compatibilità con Apple CarPlay (quando si utilizza un microfono con gli auricolari opzionali Harley-Davidson Genuine Motor Accessories) e l’attivazione vocale senza bisogno di toccare i comandi.