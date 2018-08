Autore:

Danilo Chissalè

POWER CRUISER Cento nuovi modelli entro il 2027, questo l’ambizioso obiettivo di Harley Davidson. La nuova power cruiser FXDR 114 fa parte di questi, al suo fianco nel futuro prossimo arriveranno anche un’elettrica, una naked e l’adventure touring Pan America. Sviluppata su telaio softail sfoggia linee da drag racer e soluzioni tecniche che esaltano il piacere di guida come l’inedito forcellone in alluminio e le ruote in lega leggera. Il propulsore, ovviamente, è il V-twin da 114 pollici Milwaukee-Eight.

LEGGERA Rispetto alle sorelle della gamma Softail la FXDR 114 punta tutto sul piacere di guida e sulle prestazioni. Il dato più eclatante è certamente il peso: soli 303 kg ottenuti tramite l’utilizzo di alluminio per il forcellone (in luogo del classico acciaio) e per i cerchi forgiati, diametro da 18” e gomma da 240 al posteriore, 19” pollici a raggi all’anteriore. In alluminio anche il telaio reggi sella ed i parafanghi.

CICLISTICA Per non mortificare cotanto utilizzo di leghe leggere anche la ciclistica è stata pensata per esaltare l’esperienza dinamica una volta in sella alla FDXR 114. La forcella ha steli da 43 mm up side down, mentre il mono ammortizzatore è nascosto tra il telaio ed il forcellone. Ben dimensionato anche l’impianto frenante grazie al doppio disco da 300 mm all’anteriore e 292 al posteriore, tutto tenuto a bada dall’ormai obbligatorio ABS. Grazie al nuovo design dello scarico la power cruiser americana offrirà discreti angoli di piega: 32,6° a sinistra, 32,8° a destra, dato nettamente superiore al resto della gamma Softail.

MOTORONE Il cuore pulsante è il V-Twin Milwaukee-Eight da 114 pollici, il più grande disponibile per la gamma. La coppia strabiliante in combinazione con la riduzione di peso garantiranno partenze al semaforo brucianti… attenzione alla figuraccia cari smanettoni.

DESIGN E TECNOLOGIA La FXDR 114 non guarda al passato, anzi, sgomma dritta vero il futuro. Le linee sono semplici, tese e muscolose, il serbatoio allungato contiene ben 16,7 litri mentre la coda tronca mette in mostra la ruota oversize ed il portarga montato lateralmente. Futuristica anche la strumentazione affidata ad un display digitale, il sistema d’avviamento Keyless e l’impianto di illuminazione full LED. Il prezzo di questa bruciasemafori in salsa USA? 25.300 euro.