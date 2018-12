Autore:

Giulia Fermani

22 ACCESSORI DEDICATI Proposta a Eicma 2018 isnieme ad altre quattro linee dedicate a Kawasaki Z900RS, Ktm 790 Duke, Husquvarna Vitipilen 701, Yamaha TMax 530DX, per il kit dedicato ad Harley Davidson Softail FXDR 114 Rizoma ha previsto 22 componenti scuri e sportivi.

LA SEVEN COLLECTION Dei 22 accessori del kit Rizoma per la Harley Davidson Softail FXDR 114 fa parte anche la linea speciale "Seven Collection" che comprende carenatura anteriore, copertura cruscotto, coperchio serbatoio carburante, parafango anteriore con dimensioni essenziali e forme pulite, kit di protezione cintura, copri trasmissione, paraurti posteriore e gli iconici specchi Lunar.