Autore:

Emanuele Colombo

COME CAMBIA Debutta a EICMA 2018 la nuova BMW R 1200 GS Adventure 2019, erede di un'assoluta regina del mercato in Italia. Gli aggiornamenti estetici sono minimi, ma come gli altri modelli modelli Boxer della casa di Monaco fa un grosso passo in avanti adottanto il nuovo motore 1250, dotato di tecnologia ShiftCam per fasatura e alzata variabile delle valvole di aspirazione. Guarda il nostro video live dallo stand Bmw a Eicma 2018.

LA SCHEDA TECNICA Forte di 136 CV e 143 Nm, la nuova Adventure ha duque un vantaggio di 11 CV e 18 Nm rispetto al modello precedente. Secondo la Casa, consente alla nuova Adventure 2019 di superare i 200 km/h, accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti e di consumare 4,75 l/100 km nel ciclo di omologazione WMTC.

DIMENSIONI E PESI Il peso della moto, che conserva un serbatoio da 30 litri, è ora di 268 kg in ordine di marcia e la sella può essere regolata tra 890 e 910 mm da terra, con ulteriori selle opzionali che consentono di abbassare la seduta fino a 820 mm. Fa eccezione l'allestimento HP che non offre possibilità di regolare l'altezza dal suolo.

LA CICLISTICA Le sospensioni con corsa di 210 mm all'anteriore e 220 mm al posteriore prevedono ancora la soluzione Telelever all'avantreno, con un monoammortizzatore centrale da 37 mm di diametro che agisce sulla ruota anteriore tramite un leveraggio triangolare. Il passo è di 1.504 mm, per una lunghezza di 2.270 mm.

LE DOTAZIONI Come negli altri modelli della famiglia BMW R, anche sulla 1250 GS Adventure sono previsti di serie il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode, insieme con il quadro strumenti completamente digitale con schermo TFT da 6,5 pollici.

GLI OPTIONAL Altre dotazioni come il cruise control, il sistema keyless e quello per la chiamata automatica di emergenza, le sospensioni a controllo elettronico Dynamic ESA Next Generation con compensazione automatica del carico e il quickshifter bidirezionale sono invece parte della nutrita lista degli optional. Che per comodità sono in gran parte raccolti nei famosi pacchetti Touring, Comfort e Dynamic.

DISPONIBILITÀ E PREZZO L'arrivo della nuova BMW R 1250 GS Adventure 2019 è previsto per il primo trimestre 2019, in colorazione Ice Gray o nelle versioni Exclusive e HP: a prezzi di poco superiori a quelli dell'attuale R 1200 GS Adventure 2018 che parte da 18.700 euro. Clicca il link le altre novità BMW a EICMA 2018.