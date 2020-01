FORMULA VINCENTE In seguito al successo ottenuto dal Moto Guzzi Fast Endurance 2019, la Casa dell’Aquila apre le iscrizioni per la seconda edizione. Gli ingredienti della manifestazione sono sempre gli stessi: ciascun equipaggio, composto da due piloti, si sfiderà in una gara in stile endurance. Il sabato si terranno due sessioni di prove cronometrate (una per ciascun pilota) della durata di 20 minuti l'una, la media dei migliori tempi ottenuti dall’equipaggio stabilirà la griglia di partenza. La principale novità per il 2020 sta nella durata della gara, che passerà da 60 a 90 minuti. Questo garantisce più divertimento e corse ancora più movimentate, anche perché varia il numero minimo di cambio pilota nella pit lane: si passa da 3 a 5, mentre i turni di guida rimangono di 15 minuti.

AQUILA DA CORSA La protagonista sarà sempre lei, la Moto Guzzi V7 III in allestimento Cup, che ha raccolto molti apprezzamenti per la sua facilità di guida, rappresentando così un’ottima base di partenza per chi si approccia alle competizioni senza alcuna esperienza alle spalle. La moto è equipaggiata con il Kit Racing GCorse sviluppato dai fratelli Guareschi che, dal punto di vista estetico, comprende: sottocoppa, protezione del freno anteriore, cupolino, sella monoposto, parafango posteriore, tabelle portanumero e nuovi fianchetti laterali. La posizione in sella della Cup differisce dalla V7 III di serie per via della presenza di nuovi semi manubri e pedane rialzate. Tecnicamente parlando invece troviamo un disco freno anteriore maggiorato abbinato a nuove pastiglie freno, sospensioni Andreani regolabili, una centralina modificata e l’impianto di scarico completo. Al bicilindrico da 744 cc non vengono apportate modifiche tecniche: rimane lo stesso che equipaggia la moto di serie. Anche quest'anno sarà Pirelli a fornire le Phantom Sportscomp RS, pneumatico studiato apposta per la V7.

COSTI E DATE Le iscrizioni al Moto Guzzi Fast Endurance 2020 sono aperte fino al 10 aprile 2020, data entro la quale sarà possibile iscriversi all’intero campionato a un prezzo di 1.250 euro per ciascun equipaggio. In alternativa è possibile partecipare a un singolo appuntamento, previa iscrizione fino a due settimane prima della gara, per un costo di 350 euro a team. Per l’iscrizione è necessario essere tesserati FMI e possedere la licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità), dopodichè l’equipaggio potrà sbizzarrirsi nel scegliere il nome della propria squadra e il proprio numero di gara. Per l’edizione 2020 rimane invariato il numero degli appuntamenti in calendario. Le cinque gare sono così programmate:

Varano De’ Melegari – 26 aprile

Vallelunga – 24 maggio

Magione – 21 giugno

Adria – 5 settembre, gara notturna

Misano – 11 ottobre

I test invece si terranno al Circuito Internazionale d’Abruzzo, a Ortona, nei mesi di marzo e aprile.