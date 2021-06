QJ IN ASIA, BENELLI IN ITALIA? Come ormai ben saprete, lo storico marchio pesarese Benelli è da tempo di proprietà del colosso cinese QJ. Spesso la parte asiatica della joint venture fa da apripista ai modelli che verranno poi commercializzati anche in Europa – e di conseguenza in Italia – con il più prestigioso e rinomato marchio Benelli, l’ultimo esempio in ordine di tempo è la QJ SRB 800, anticipazione per il mercato cinese della tanto attesa Benelli TRK 800. Oggi però non parleremo di adventure, bensì di sportive. Dal web arrivano le prime immagini di una sportiva con motore da 500 cc di derivazione Leoncino 500 marchiata QJ, che sia lei l’apripista della nuova 502R?

COME POTREBBE ESSERE Attualmente la sportiva per patentati A2 al momento è la Benelli 302R, destinata però ad uscire di scena a causa dell’arrivo delle normative antinquinamento Euro 5. Pochi giorni fa, però, Benelli ha presentato la sua erede, la Tornado 302R… destinata al solo mercato cinese. Cosa comporta questo? Che la QJ di cui circolano le foto, spinta dallo stesso bicilindrico parallelo frontemarcia da 46,8 CV della rinnovata – e già Euro 5 -Leoncino 500, potrebbe essere la base per una nuova sportiva di medio/piccola cilindrata, in linea per prestazioni con la Kawasaki Ninja 400, la Yamaha R3 e la Honda CBR500R. A livello ciclistico potrebbero essere utilizzati il telaio tubolare a traliccio (Benelli ha riprogettato quello della 302R per renderlo più leggero, trattamento auspicabile anche su quello della probabile “sorellona”), l’impianto frenante Brembo con pinze ad attacco radiale e sospensioni regolabili nel precarico, con forcella a steli rovesciati. Per quanto riguarda l’estetica, la QJ sembra molto aggressiva, con linee filanti, fari a LED con DRL e una coda altrettanto sfuggente, al momento questo potrebbe essere il settore con maggiori differenze, anche per una questione d’identità di brand. Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni… o qualche ufficialità da parte di Benelli.