QUANTO COSTANO Con la primavera oramai alle porte cresce la voglia di mettersi in box una moto nuova. Benelli ha da poco comunicato i prezzi delle sue moto in arrivo nel 2021, dalla piccola – anche di taglia – TNT alla crossover TRK 502 e TRK 502 X. Mancano ancora all’appello, però, le due grandi star del 2021 di Benelli, Leoncino 800 (anche in versione Trail) e TRK 800, quest’ultima ancora un mistero dato che non è ancora trapelata nemmeno un’immagine ufficiale.

TNT 125 La piccolina di casa, tutta carattere e stravaganza, s’è aggiornata alla normativa Euro 5 ed è pronta a debuttare nelle concessionarie in bianco o nero, oltra alla serie limitata color verde lime. Il prezzo di listino della TNT è di 1.990 euro.

BN 125 Se la TNT dovesse andarvi stretta (e nessuno potrebbe farvene una colpa date le misure mignon) potrete optare per la più “normale” BN 125, una moto solida – e di taglia normale – anch’essa omologata Euro 5. Il suo arrivo nei concessionari è previsto per l’inizio del 2021 con prezzi a partire da 2.490 euro.

TRK 502 Anche per la crossover pesarese è arrivato l’Euro 5 e con lui importanti migliorie estetiche che elevano la sensazione di qualità percepita, come ho potuto notare nella mia prova (qui il link). Già disponibile nelle colorazioni bianco, antracite, costa 5.990 euro.

TRK 502 X Versione più attrezzata per l’avventura grazie ai cerchi a raggi con quello anteriore da 19 pollici, la TRK 502 X 2021, anche lei è già disponibile nelle concessionarie in bianco o antracita, ai quali si aggiunge la colorazione gialla in serie limitata. Il prezzo è lo stesso della versione stradale, 5.990 euro.

LEONCINO E TRK 800 Oltre alle moto sopra descritte ci saranno aggiornamenti all’Euro 5 anche per tutte le altre moto in gamma, Leoncino 500 e 752S su tutte. Le attesissime Benelli Leoncino 800 e 800 Trail arriveranno più avanti, il loro prezzo non è ancora stato definito. Per la TRK 800 ci sarà da attendere ancora, verosimilmente nella seconda metà del 2021.