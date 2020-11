VERDE BENELLI Benelli sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, la TRK 502 è in vetta alle classifiche d’immatricolazione del 2020, ma non è l’unica moto pesarese a riscuotere successo tra i motociclisti italiano. La naked Benelli BN125 è tra le moto più vendute della sua categoria, merito del prezzo competitivo e dei consumi ottimi, tutte caratteristiche che vengono confermate anche sulla BN125 2021, ora omologata Euro5.

QUI MOTORE La novità principale è ovviamente il motore omologato Euro 5. Il monocilindrico a singolo asse a camme in testa e 4 valvole per cilindro raffreddato ad aria ora eroga una potenza massima di 11,1 Cv a 9.500 giri/min e coppia massima a 10 Nm a 7000 giri/min. L’alimentazione del piccolo cilindro è ad iniezione elettronica con un corpo farfallato da 28 mm di diametro. Come detto in apertura, i consumi ridotti sono da sempre un punto di forza della BN125, quelli del model year 2021 si fermano a 1,7 l/100 km, che combinati ai 13,7 litri di serbatoio danno una sensazionale autonomia di circa 800 km… roba da guinnes dei primati se verificati.

QUI CICLISTICA Per il 2021 la BN125 non cambia la sua struttura, il telaio è il tradizionale traliccio in tubi in acciaio, mentre il comparto sospensioni è composto da una forcella upsidedown con steli da 35 millimetri all’anteriore ed al posteriore da un forcellone oscillante con ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla con escursione da 40 millimetri. Per quanto riguarda l'impianto frenante troviamo disco da 260 mm e pinze a tre pistoncini all’anteriore, mentre al posteriore un disco da 240 mm, con pinza a due pistoncini. Manca l’ABS, non obbligatorio per le 125, sostituito da un più economico sistema di frenata combinata CBS. Rigorosamente da 17” i cerchi in lega di alluminio calzati da pneumatici 110/80 all’anteriore e 130/70 al posteriore.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Per quanto riguarda le linee e la dotazione nulla viene modificato o aggiornato: faro anteriore analogico, posteriore e frecce, invece, sono a LED. La nuova BN125 2021 sarà disponibile nei concessionari a partire dai primi mesi del 2021, il prezzo rimane un punto forte, 2.490 euro. Tre le colorazioni disponibili, bianca, nera o verde in serie limitata.