RE LEONCINO L’abbiamo vista in bella mostra allo stand Benelli poco più di un anno fa, durante l’ultima edizione di EICMA, ora è tempo di conoscere la Leoncino 800 - evoluzione della modern-classic della Casa di Pesaro, con cui condivide filosofia e concept - in maniera definitiva. Benelli ha svelato i dati tecnici, il suo look definitivo e la data d’arrivo nei concessionari, al suo fianco ci sarà anche la scarambler Leoncino 800 Trail.

PIÙ MUSCOLI La parentela con la Leoncino 500 è evidente, come è evidente che la 800 tira fuori i muscoli, nel motore ma anche nelle linee che la caratterizzano. Il mix tra stilemi classici e moderni rimane, ma sulla 800 le forme sono più scolpite, specialmente nella zona del serbatoio in lamiera da 15 litri di capienza. Anche nella versione da 800cc ritroviamo infatti l’elemento stilistico dell’arco, che si ripropone fedele sia nel fanale che nel serbatoio, mantenendo invariato il family feeling. Tanta attenzione sulla Leoncino 800 è stata dedicata alla cura nei dettagli: sotto la sella c’è un fianchetto in alluminio dalle linee moderne, il proiettore, che riprende le linee più moderne della Leoncino 250, è interamente a led e presenta un design ad arco arricchito dal logo Benelli Leoncino posizionato al centro. Al centro del ponte di comando c’è la strumentazione TFT già vista sulla naked 752S.

MOTORE EURO5 Il cuore pulsante della Benelli Leoncino 800 2021 è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 754cc che abbiamo visto su 752S e che molto probabilmente spingerà anche la crossover TRK800. La scheda tecnica dichiara una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 9000 giri/min e coppia di 68 Nm (6,9 kgm) a 6500 giri/min. Distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro, frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento in bagno d’olio e cambio a 6 velocità completano il quadro del gruppo motore-trasmissione.

OTTIMA DOTAZIONE Lo scheletro della Leoncino 800 è un traliccio tubolare con piastre in acciaio, stesso materiale per il forcellone. Il peso non è dei più contenuti, 215 kg a secco senza liquidi e accessori. Il dato non è entusiasmante, a convincere invece è la dotazione ciclistica della nuova Leoncino 800. Per le sospensioni Benelli si è affidata a una forcella Marzocchi up-side down con steli di 50 mm di diametro, regolabile in estensione, compressione e precarico molla con escursione di 130 mm. Dietro troviamo un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione. Di livello anche la componentistica dell’Impianto frenante Brembo, con un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini, e dal disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino e ABS. I cerchi da 17” a raggi, tubeless, in lega di alluminio, montano pneumatici 120/70-17 e 180/55-17.

PRIMAVERA Per toccare con mano e, perché no, acquistare la nuova Benelli Leoncino 800 bisognerà attendere il 2021, per la precisione in primavera. Il prezzo non è ancora stato definito ma, come prerogativa di Benelli, potrete scommettere che sarà competitivo. Le rivali nel segmento non mancano e il prezzo fa spesso la differenza.