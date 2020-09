ASPETTAVAMO UN 4 Dal Chongquing Motor Show, in Cina, sono arrivate diverse news da parte della Casa del Leoncino. È stata presentata la nuova tourer Benelli 1200 GT con motore 3 cilindri da 134 CV ed è stato anche annunciato l'arrivo di motori di ogni cubatura e frazionamento: 1, 2, 3, 4 cilindri, da 250 a 1.000 cc. Ma anche QJ Motor - il marchio cinese proprietario di Benelli - ha fattola sua parte, esponendo la nuova Stels 650GT, con motore 4 in linea.

DALLA BN 600GT Il motore della neonata Stels 650GT è preso in prestito - e modificato - da quella che fu la Benelli BN 600 GT, versione da turismo della naked BN 600. Si tratta appunto di un 4 cilindri in linea, cresciuto nella cilindrata, da 600 a 628 cc, ma non nella potenza: fondamentalmente rimasta identica e di poco superiore agli 80 CV. Tra le novità più importanti c'è una modifica al forcellone, con il passo che ora si riduce a 1.460 mm in luogo dei 1.480 mm della Benelli GT.

CHE BOLLE IN PENTOLA? Come sappiamo capita spesso che moto presentate da QJ per il mercato asiatico non facciano capolino in Europa, ma in questo caso il dubbio è legittimo. Sì, perché Benelli ha manifestamente dichiarato che in ponte c'è (anche) una 650 con motore 4 cilindri (vedasi foto sopra): la Stels 650GT arriverà dunque anche da noi, oppure vedremo una moto diversa con questo rinnovato 4 cilindri 650? Restate collegati.