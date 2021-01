TRAGUARDO IMPORTANTE La Benelli TRK 502 e la sorella 502 X non hanno certo bisogno di presentazioni. Si tratta della moto di maggior successo della Casa pesarese, nonché di quella più venduta in Italia nel 2020. Beh, dopo questo importante traguardo la crossover ne ha già raggiunto un altro...

10.000 DI QUESTE BENELLI La TRK 502 e la sorella adventure, la 502 X, hanno raggiunto quota 10.000 unità immatricolate in Italia. Gianni Monini, responsabile commerciale di Benelli Italia, ha commentato così il risultato: ''In poco meno di 4 anni ben 10.000 motociclisti italiani hanno deciso di darci fiducia e di scegliere questa moto, che come poche è capace di coniugare qualità, stile, prezzo e costi di gestione contenuti. Un successo che siamo certi proseguirà anche nel prossimo futuro, con l'arrivo sul mercato italiano delle nuove TRK in versione Euro5''.

LE TRK 502 M.Y. 2021 Benelli infatti ha provveduto ad aggiornare le TRK del prossimo anno alla normativa Euro 5. Non solo questione di emissioni, tuttavia, ma anche piccoli affinamenti estetici e tecnici. Riuscirà la TRK a confermarsi anche nel 2021 come la moto di maggior successo dello Stivale?