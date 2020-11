La piccola “fun bike” di Benelli è stata aggiornata nella prima parte del 2020 con novità esclusivamente estetiche: sparito il leone sul serbatoio, le livree ora percorrono l’intera lunghezza della moto valorizzando le linee tese delle sovrastrutture. Inoltre, le pinze dei freni non sono più rosse bensì nere lucide. Come per la sorella maggiore BN125 2021, anche per la TNT le colorazioni sono tre: nera con telaio rosso, bianca con telaio rosso e un vistoso giallo fluo per sovrastrutture, cerchi e telaio; quest’ultima livrea è in edizione limitata.

MOTORE Per il 2021 la grossa novità riguarda il motore, che si adegua alla normativa Euro5: è sempre un monocilndrico 4 tempi raffreddato ad aria, ad iniezione elettronica, quattro valvole, singolo asse a camme in testa e doppia accensione. È capace di erogare 11,1 CV (8,2 kW) a 9.500 giri/min con una coppia di 10 Nm (1 kgm) a 7.000 giri/min. Con un consumo dichiarato di 2,1 l / 100 km, la Benelli Tornado Naked T – abbreviata in TNT – promette un’autonomia di circa 340 km grazie al serbatoio da 7,2 litri.

CICLISTICA Dal punto di vista ciclistico rimane praticamente tutto invariato: i cerchi da 12” ospitano pneumatici 120/70 davanti e 130/70 dietro, con una forcella a steli rovesciati da 35 mm abbinata a un forcellone con ammortizzatore laterale regolabile nel precarico molla e nell’escursione da 50 mm. I freni a disco misurano 210 mm all’anteriore e 190 mm al posteriore con frenata combinata per garantire più sicurezza.

PREZZO La Benelli Tornado Naked T 125 m.y. 2021, omologata Euro 5, ha un prezzo di 1.990 euro (f.c.) e sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2021.