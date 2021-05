Benelli lancia la nuova promozione finanziaria Easy Summer 2021, sviluppata in collaborazione con Compass. L'offerta della Casa pesarese permette di portarsi a casa un veicolo nuovo con condizioni particolarmente interessanti.

GAMMA BENELLI L'offerta è valida su tutta la gamma Benelli e permette di acquistare un veicolo nuovo decidendo la durata del finanziamento, in 24 o 72 mesi. Al momento della sottoscrizione, infatti, sarà possibile scegliere di pagare le prime 24 mini rate e poi, al termine di queste saldare la maxi rata o rifinanziare l'importo in altre 48 mini rate.

UNA A CASO Volete acquistare – giusto per citarne una a caso – una TRK 502 o TRK 502 X? L'enduro stradale di Pesaro ha un prezzo di listino di 5.990 euro e, con la promozione finanziaria, può diventare vostra a partire da 90,43 euro al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con una maxi-rata finale di 4.206,69 euro, rifinanziabile in altre 48 rate da 101,46 euro (TAN FISSO 5,85%, TAEG 6,66%). Per conoscere i dettagli dell'offerta su tutta la gamma Benelli o per avere maggiori informazioni sulla promozione Easy Summer 2021, potete cliccare qui. L'offerta è valida fino al 31 agosto.