PER IMITAZIONE La Benelli TRK 502 non ha certo bisogno di imitare nessuno. D'altra parte il successo – la moto più venduta in Italia – è insito nel suo DNA da crossover: moto piccola, pratica, con un design piacevole e un prezzo contenuto. Ma qualcuno deve aver pensato che la TRK 502 sia una BMW R 1250 GS che non ce l'ha fatta... ed ecco che arriva un kit di adesivi per far assomigliare la moto pesarese alla maxienduro bavarese.

L'ERRORE A voler far le pulci, tra l'altro, gli adesivi riportano la scritta GS in grande ma il marchio Benelli è scritto – immaginiamo volutamente – male, con un Bnenlli che fa storcere decisamente il naso. Il kit di adesivi, insomma, crea un ibrido – quasi un mutante – verrebbe da dire. Peccato, un kit di adesivi ben fatto avrebbe potuto anche aggiungere qualcosa all'enduro stradale italiana, ma alle attuali condizioni, al massimo, può far sorridere.