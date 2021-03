ALL'IMPROVVISO I documenti di omologazione in Cina ci anticipano la nuova Benelli 302R 2021. La sportiva bicilindrica sembra cambiare soprattutto fuori, mentre sotto le carene il progetto dovrebbe rimanere pressoché identico. Perde qualche cavallo, ma cala anche il peso sulla bilancia.

PIÙ MODERNA A cambiare – dicevo – sono più che altro le carene: ora la 302R ha un aspetto più moderno (sotto la foto del modello precedente), col faro anteriore che si sviluppa in verticale e il cupolino più affilato. Il codino, anche si si fatica a vederle, guadagna due prese d'aria – in stile Yamaha R6 e R1, per intenderci – mentre sotto al vestito tutto è rimasto più o meno al suo posto. Mi riferisco al telaio in tubi d'acciaio e al bicilindrico da 300 cc: quest'ultimo, in realtà, passa da 38 a 35 CV – probabilmente per adeguarsi alle normative sulle emissioni – ma, per fortuna, cala anche il peso.

CURA DIMANGRANTE Sulla bilancia la nuova 302R fa segnare 182 kg, il che significa che si sono risparmiati 8 kg rispetto alla precedente versione. Invariato l'interasse, a quota 1.410 mm, così come – sembra – il resto della ciclistica. La vera domanda è se la 302R 2021 arriverà anche in Italia, ma per saperlo dovremo attendere conferme ufficiali. Nel frattempo, però, potete dare un'occhiata alle nuove Benelli Leoncino 500 e 500 Trial 2021, oppure al test del sistema anti collisione Ride Vision montato sulla TRK 502 X.