QJMotor SRK 800RR: spunta in rete la foto di una nuova sportiva 4 cilindri

QJMotor è in procinto di lanciare una nuova sportiva con motore 4 cilindri, la SRK 800RR: look della 1000RR ma è totalmente nuova

L'ultima volta che abbiamo parlato di QJMotor era per raccontarvi l'arrivo della SRT 700, la gemella della tanto attesa Benelli TRK 702. Oggi invece protagonista è la nuova sportiva cinese, l'ennesima con motore a 4 cilindri, ma in una cilindrata completamente diversa: si tratta della SRK 800RR che imita la 1000RR nel look ma è completamente nuova. Scopriamo come è fatta e quali sono le sue caratteristiche peculiari.

UN PO' ITALIANA... Frontale e codino ricordano tanto quelli di una superbike italiana – dai, mi riferisco alla Ducati Panigale V4 – con tanto di alette aerodinamiche sulle carene. La SRK 800RR, però, non si fa mancare una dotazione di buon livello: forcella a steli rovesciati – quasi certamente Marzocchi, con la quale QJ ha creato una joint venture – e pinze freno ad attacco radiale Brembo che mordono la coppia di dischi all'anteriore. Il telaio, che a colpo d'occhio ricorda un doppia trave in alluminio, in realtà sfrutta una copertura: sotto di essa si nasconde una classica struttura in acciaio ben nota ai più...

... UN PO' GIAPPONESE Sia esteticamente che nelle misure, infatti, lo scheletro della QJMotor ricorda da vicino il telaio della Honda CBR650R (trovate qui la prova): le due strutture sono molto simili nella zona del forcellone, così come in quella del telaietto posteriore. Somiglianze che sarebbero confermate dal passo, identico, in 1.450 mm. A differire rispetto alla moto giapponese, però, ci pensa il motore.

LE DIFFERENZE Entrambi a 4 cilindri e con alesaggio di 67 mm, la corsa del motore di QJMotor è però di circa 55,2 mm, con la cilindrata che sale a 778 cc, per una potenza di 101 CV e una coppia certamente più nutrita, visti i 129 cc in più. La SRK 800RR sembra andare a completare l'offensiva sportiva di media e grossa cilindrata QJ: l'Azienda cinese prevede di lanciare anche una più performante versione 1000RR con motore 4 cilindri MV Agusta (notare gli scarichi identici a quelli della Rush, l'unica 1.000 nei listini della Casa di Schiranna). Entro la fine del 2023 probabilmente vedremo le due nuove moto cinesi debuttare sul mercato.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/06/2023