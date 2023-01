QJMotor SRT 700: la gemella della Benelli TRK 702 esce allo scoperto. Il prezzo

QJMotor è in procinto di commercializzare SRT 700 e 700 X, gemelle di Benelli TRK 702 e 702 X: come sono e qual è il loro prezzo

Lo scorso novembre, da EICMA, vi abbiamo mostrato in video la Benelli TRK 702, nuova enduro stradale di fascia media che affiancherà la vendutissima TRK 502 – trovate qui la mia prova – e la nuova top di gamma, la TRK 800. Delle nuove moto pesaresi non è ancora stato svelato il prezzo ma QJMotor – brand cui fa capo Benelli – sembra in procinto di lanciare sul mercato SRT 700 e 700 X, gemelle della nostrana 702.

TALI E QUALI Le caratteristiche tecniche delle QJMotor SRT 700 e delle Benelli TRK 702 sono le stesse, ma facciamo un breve riepilogo: il motore è il bicilindrico da 693 cc – la scheda tecnica Benelli riporta 76,2 CV e 68,2 Nm – con cerchi e pneumatici rispettivamente da 17'' e in misura 120/70 e 160/60 sulle standard, da 19'' e 17'' a raggi con gomme 110/80 e 150/70 sulle X. Anche l'impianto frenante, con doppio disco da 320 mm e pinze ad attacco radiale davanti e disco da 260 mm con pinza a singolo pistoncino dietro, sembra identico. La TRK 702 è dotata di fari full LED e uno schermo TFT da 5'', dotazioni che dovremmo ritrovare anche sulla sua controparte QJMotor.

QJMotor SRT 700

MOTO UGUALI, PREZZO... Secondo quanto riporta Motorrad, QJMotor è pronta a commercializzare SRT 700 e 700 X con prezzi rispettivamente di 6.999 euro e 7.699 euro. A rendere la proposta ancor più interessante – se mai ce ne fosse il bisogno – ci penserebbe il tris di valige in alluminio incluso nel prezzo. Ora non resta che attendere: presto sapremo se QJMotor ha tolto le castagne dal fuoco a Benelli. Chissà che la Casa pesarese non dica qualcosa in più al Motor Bike Expo.