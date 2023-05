QJ: Sfida a TRK 800 con la SRT800. A Canton anche l'elettrica sportiva

La Cina è grande e lontana, forse una volta non ci avrebbero fatto né caldo né freddo le novità presentate oltre la Muraglia ma siccome i prodotti provenienti dal far east sono in numero sempre maggiore un’occhiata al di là del muro è giusto darla, specialmente se c’è stata la China Import and Export Fair, un colosso del panorama fieristico con numeri da capogiro. Tra gli espositori c’era anche QJ, che ben conosciamo per la proprietà di Benelli e per le sue moto che presto arriveranno anche in Italia.

QJ OAO, la sportiva elettrica

SPORTIVA A BATTERIE A prendersi la ribalta è stata la sportiva 100% elettrica OAO (ecco forse il nome andrebbe rivisto, sostituendolo con qualcosa di più evocativo). Le linee ricalcano un po’ lo stile delle sorelle a motore endotermico ma questa volta sotto le carene si trova un più ecologico motore elettrico, posizionato in basso con il pacco batterie per poter centralizzare le masse e migliorare la dinamica di guida. La scheda tecnica dichiara 5 kW di potenza (10 kW quella di picco) e 650 Nm di coppia massima per un peso di 144 kg. Una caratteristica stravagante della nuova OAO è la presenza di frizione e cambio a 4 marce nonostante la propulsione elettrica, una scelta piuttosto singolare dato che la maggioranza delle moto elettriche non li usano. L'autonomia massima è di 190 km e la batteria può essere caricata all'80% in 3,5 ore.

ADVENTURE Dopo la SRT 700 (rivale della TRK 702 di Benelli) ecco che arriva la SRT 800. Anche QJ come Benelli sceglie l’aumento di cilindrata con posizionamento per certi versi simile a quanto avviene con la casa pesarese. A spingerla c’è un motore Euro 5, doppio albero a camme raffreddato a liquido, capace di una potenza massima di 75 CV a 8.500 giri/min e 67 Nm di coppia a 6.500 giri/min. La potenza arriva a terra tramite un cambio a sei marce con frizione assistita e antisaltellamento e trasmissione finale a catena. Brembo fornisce pinze a quattro pistoncini per dischi anteriori da 320 mm e una pinza a singolo pistoncino con un disco da 260 mm al posteriore. Non manca l'ABS Bosch a due canali come dotazione standard. La SRT800X e? dotata di serie di bauletti e fianchetti in alluminio.