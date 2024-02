QJ Motor SRT 800 SX: la crossover si fa più potente e prestante. Il prezzo

Negli scorsi giorni abbiamo parlato di SRT 700 e SRT 800, moto della gamma Enduro/Touring di QJ Motor, nonché parenti delle nostrane TRK 702 – nuova regina delle vendite – e TRK 800. Oggi proseguiamo la carrellata e concludiamo con la punta di diamante della gamma QJ, la SRT 800 SX.

UGUALE MA DIVERSA La SX porta con sé diverse differenze rispetto alle altre due moto della gamma 800. Sembra trattarsi di qualcosa più che un semplice allestimento, bensì di una versione con motore e telaio differenti. Partiamo proprio dal bicilindrico in linea che, dai 754 cc, cresce in questa versione fino a quota 799 cc. Cresce la potenza, passando così da 76 a 92 CV – sempre a 9.000 giri/min – la coppia da 67 a 77 Nm, ora 1.250 giri più in basso, a quota 5.250 giri/min. A carico della ciclistica, almeno a livello estetico, non sembrerebbero esserci differenze: forcella a steli rovesciati Marzocchi, ammortizzatore, pinze freno Brembo e dischi da 320 e 260 mm, parrebbero proprio gli stessi delle altre 800, così come cerchi – entrambi da 17'' o 19'' e 17'' – e la gommatura (120/70 e 180/55 per la 800, 110/80 e 150/70 sulla X).

La QJ Motor SRT 800 SX

PIÙ GRANDE, MA PIÙ LEGGERA A cambiare, però, sono le misure: la SRT 800 SX è più lunga, larga e alta delle sorelle 800 – 2,260 x 950 x 1,405 mm contro 2.140 X 790 X 1.080 mm – ha un interasse più lungo – 1.540 mm contro 1.435 mm – e anche altezza sella e peso sono differenti: sulla SX si spazia da 810 a 835 mm a seconda della versione on/offroad, su 800 e 800 X si spazia dai 795 agli 825 mm. Insospettabilmente la bilancia parla di 236 kg per la 800, 256 kg per la 800 X, mentre le versioni SX sono a 201 e 239 kg, rispettivamente per on e offroad. Una differenza marcata non solo con le altre 800, ma anche all'interno delle versioni SX, tra le quali ballano quasi 40 kg! Qual è il segreto della cura dimagrante? Anche il serbatoio passa, dai 18,5 litri, ai 24 della SRT 800 SX.

La QJ Motor SRT 800 X: simile, ma diversa rispetto alla SX

COSTA DI PIÙ Apparentemente, a differenziare le versioni SX dalle 800 e 800 X ci sono solo un portapacchi, una protezione tubolare e un parafango posteriore differente. La QJ Motor SRT 800 SX viene proposta in vendita a un prezzo di 9.590 euro, vale a dire 500 euro in più di SRT 800 X e 1.000 euro in più della SRT 800.