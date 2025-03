Nuovo Piaggio Liberty 2025: ecco come va il ruota alta italiano. La prova

Il Piaggio Liberty è da sempre sinonimo di eleganza e praticità, nonché porta d’accesso nel mondo e degli scooter urbani del colosso italiano. Per il 2025, Piaggio ha presentato a EICMA una versione aggiornata del suo best seller, caratterizzata da un design moderno e più tecnologia, mantenendo intatte le caratteristiche che hanno reso questo modello un punto di riferimento per i giovani e non solo. L’ho messo alla prova nel traffico di una Milano uggiosa, ecco come se l’è cavata.

Design rinnovato del Piaggio Liberty 2025

Il frontale del nuovo Piaggio Liberty è più moderno

Mi hanno convinto le linee del nuovo scooter a ruota alta, più moderne e dinamiche, specialmente nel frontale con il nuovo faro full LED. La vista laterale, invece, è stata “preservata” e rimane un tratto distintivo anche sul nuovo modello con l’eleganza che rimane ancora una sua cifra stilistica, seppur interpretata in chiave decisamente più hi-tech.

Con la tecnologia sale la qualità percepita

L’arrivo della tecnologia fa sì che all’occhio e al tatto il nuovo Liberty risulti davvero ben fatto. Sul manubrio fa capolino un nuovo display LCD a colori da 5,5 pollici, che regola automaticamente le modalità Day e Night per garantire una visibilità ottimale in ogni condizione di luce. Le informazioni essenziali, come velocità, consumo di carburante e autonomia, sono presentate in modo chiaro e intuitivo e come optional c’è anche la connettività con l’app Piaggio Mia.

Il nuovo strumento digitale rende il nuovo Piaggio Liberty 2025 più moderno e tecnologico

Tecnologia a parte, però, il Liberty – specialmente nella versione top di gamma S – cattura gli sguardi per dettagli ancora più curati in tinta carrozzeria e verniciature con finitura opaca davvero piacevoli. L’unica zona dove il ruota alta di Pontedera fa trasparire la sua natura “entry level” è nella zona del retroscudo, caratterizzata da tanta plastica “grezza” lasciata a vista.

Motore e Ciclistica Aggiornati

Sotto la carrozzeria rinnovata, il Liberty 2025 nasconde alcuni aggiornamenti a motore e ciclistica.

Motore i-get Euro 5+

A spingere il Liberty è il motore monocilindrico a quattro tempi i-get, lo stesso utilizzato sulle Vespa Sprint e Primavera, raffreddato ad aria e conforme alla normativa Euro 5+, disponibile in versione 125 o 150 cc (c’è anche 50 cc). Nonostante l’omologazione più stringente i monocilindrici di Piaggio non hanno perso in prestazioni:

Liberty 125: 10,9 CV a 7.750 giri/min e 11 Nm di coppia massima a 6.250 giri/min,

Liberty 150: 12,9 CV a 7.750 giri/min e 13 Nm a 6.750 giri/min

Grazie alle migliorie apportate, il motore – che promette consumi ridotti, con una media dichiarata di 2,5 litri per 100 km – risulta ancora più ecologico e ben visto dalle amministrazioni locali.

Per quanto riguarda la ciclistica del Liberty, non ci sono da segnalare particolari stravolgimenti, tutto viene confermato ad eccezione del design dei cerchi (sempre 16” davanti e 14”) che sono stati anche leggermente alleggeriti. Lo schema è dunque quello tradizionale, con freno a disco anteriore e tamburo al posteriore, forcella telescopica e ammortizzatore regolabile nel precarico su 5 livelli al posteriore. La leggerezza è ancora uno dei suoi punti di forza: 120 kg in ordine di marcia, con il serbatoio che offre 6 litri di capacità (riserva inclusa).

La scheda tecnica del Piaggio Liberty 125

Piaggio Liberty 125 2025 (150 tra parentesi) Motore Monocilindrico raffreddato ad aria, Euro 5+ Cilindrata 124 cc (155 cc) Potenza 11 CV (12,9 CV) Coppia 11 Nm (13 Nm) Peso 120 kg Altezza sella 790 mm Consumi Dichiarato 2,5 l/100 km





Dotazione Tecnologica e Praticità

Ultima, ma non meno importante, l’analisi sulla praticità, voce di giudizio importantissima quando si tratta di scooter. Sul Liberty ci sono luci e ombre: bene lo spazio sulla pedana e il gancio porta borse, così come un capiente vano nel retroscudo con presa di ricarica USB, meno bene la sfruttabilità del vano sottosella, nel quale entrano solamente i caschi demi-jet. L’acquisto del bauletto da 31 litri (con nuovo sistema di aggancio brevettato) è quasi d’obbligo. Tra gli optional rientrano anche:

parabrezza

parabrezza sportivo fumé

modulo connettività Piaggio Mia

cavalletto laterale

Ergonomia Migliorata

La posizione di guida del nuovo Piaggio Liberty migliora il confort e la maneggevolezza

Piaggio ha rivisto l'ergonomia del Liberty 125, alzando e risagomando il manubrio per offrire una posizione di guida più confortevole e naturale, così quando si gira lo sterzo in battuta non va a interferire con le gambe di chi guida… A meno che quest’ultimo non abbia quadricipiti come i miei, ma sono un caso a parte. Mi hanno convito anche:

Pedana spaziosa: i piedi trovano facilmente posto, offrendo una posizione comoda anche nei tragitti più lunghi. Buono anche il grip, nonostante l’assenza di gommini anti scivolo.

Comandi a portata di mano: sul manubrio, tutti i comandi principali sono facilmente accessibili, migliorando l’intuitività della guida.

Altezza sella: questa altezza facilita le manovre a bassa velocità o da fermo, rendendo lo scooter adatto anche a chi non ha una statura elevata.

Come va nel traffico

Tra le colonne di auto il Liberty si muove con naturalezza sorprendente: basta guardare un pertugio e lui ci si indirizza praticamente con il pensiero, il merito va dato anche all’estrema leggerezza. È uno scooter facile sia per il gentil sesso, sia per chi non è particolarmente avvezzo alla guida delle due ruote, molto indicato a chi sta cercando uno scooter 125 per principianti.

Con le strade disseminate di buche e dossi artificiali gli scooter non hanno certo vita facile – e il filone adventure nasce proprio su questa scia – in realtà il Liberty, che di avventuroso ha solo il senso di libertà espresso dal nome, non se la cava poi così male. Molto bene la forcella, la sella ben imbottita aiuta a filtrale i colpi diretti alla schiena mentre l’ammortizzatore posteriore soffre solo quando la situazione richiederebbe una moto da trial più che uno scooter.

Motore e prestazioni: accelerazione e velocità massima del Liberty

Il motore offre una buona accelerazione, sia in versione 125, sia 150 cc (ovviamente questa ha uno spunto superiore) permettendo di destreggiarsi agevolmente tra le auto e di affrontare con sicurezza le ripartenze ai semafori. Ci sono scooter più performanti? Forse sì, ma la trasmissione a punto e il peso piuma mettono una pezza dove la pura cavalleria non arriva. La velocità di punta è attorno ai 100 km/h per il 125, poco superiore per il 150 cc.

Quanto consuma realmente?

Il test con tracciato prevalentemente cittadino è stato un banco di prova ideale per verificare anche i consumi reali del nuovo scooter a ruota alta di Piaggio. Stop&go, ripartenze, ma anche tanti tratti effettuati “in punta di gas” per slalomeggiare tra le auto hanno portato ad un valore finale di consumo indicato dallo strumento di 30 km/l. Con una guida rilassata e meno traffico il valore potrebbe essere ancora migliore.

Com’è da guidare tra le curve?

In piega il nuovo Liberty 2025 di Piaggio si conferma preciso e sicuro

Quante curve ci sono a Milano vi starete chiedendo? Vere poche, tranne quelle nella zona della Triennale, vero circuito di prova di tutte le redazioni milanesi alle prese con gli scooter. Abbiamo giocato in casa, dunque, e sul tracciato delle “Gemelle” il Liberty mi ha piacevolmente colpito.

La ruota anteriore da 16'' unisce stabilità e velocità nello scendere in piega e lavora bene con il comparto sospensioni. Nonostante l’asfalto umido mi sono sentito sicuro ad azzardare qualche grado in più di piega, con le Maxxis di primo equipaggiamento che non hanno affatto sfigurato.

Bene anche i freni, adeguati per potenza frenante alle prestazioni e al peso del veicolo. Se vi state chiedeno se al posteriore il tamburo sia sufficiente la risposta è sì, almeno in termini di potenza frenante, meno per modulabilità e feeling alla leva che va strizzata più di quella del freno anteriore.

Il Piaggio Liberty si conferma uno scooter accessibile e facile da manovrare

Piaggio Liberty 2025 è già arrivato presso le concessionarie della Casa di Pontedera, in 3 cilindrate e due versioni, ovvero standard ed S. Per la prima le colorazioni disponibili sono Bianco Luna e Nero Abisso, a queste si affiancano anche il Grigio Materia e il Blu Ardesia, ma sono dedicate esclusivamente ale Liberty S. Di seguito il listino prezzi:

2.999 euro per il Liberty 125

3.099 euro per il Liberty 125 S

3.099 euro per il Liberty 150

3.199 euro per il Liberty 150 S





Quale allestimento e quale cilindrata scegliere?

Con prestazioni e prezzi così simili potrebbe venire il dubbio su quale sia la versione giusta da acquistare. Partiamo dalla cilindrata (e poniamo che abbiate già la patente A2, necessaria alla guida del 150). L’ottavo di litro può essere sufficiente se ci si muove in città e brevi tratti di tangenziali e autostrade, il 150 ha un po’ di verve in più con il motore “maggiorato”, risultando meno sotto sforzo quando si va in coppia o si percorrono spesso strade a scorrimento veloce.

Tra le versioni standard ed S a prevalere sono le differenze estetiche, dato che la dotazione non differisce di molto tra i due allestimenti, ma per “soli” 100 euro in più conviene andare sulla top di gamma, più curata nei dettagli. Per informazioni sul listo completo degli accessori e la lista dei punti vendita di Piaggio consultate il sito ufficiale.

