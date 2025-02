Piaggio Liberty 50, 125 e 150 2025: svelati colori, versioni e prezzi

Nuovo Piaggio Liberty 50, 125 e 150 2025 – ve lo abbiamo raccontato qui – si aggiorna e ora la Casa di Pontedera svela colori, versioni e prezzi del nuovo scooter ruota alta. Se invece vi siete persi le altre novità del Gruppo Piaggio, trovate qui la scheda tecnica del nuovo Beverly 310, qui i prezzi delle nuove Vespa Primavera e Sprint 2025 e qui quelli delle GTS 310.

Piaggio Liberty 50, 125 e 150 (anche S) 2025: colori, versioni e prezzi

Piaggio Liberty 2025 sarà disponibile nelle consuete versioni Liberty – in Bianco Luna e Nero Abisso – e Liberty S (più sportiva, che aggiunge altre due colorazioni, Grigio Materia e Blu Ardesia). Confermate anche le motorizzazioni, 50, 125 e 150, con prezzi a partire da2.599 euro per il cinquantino, 2.999 euro per il 125 e 3.099 euro per il 150. Le versioni S costano 100 euro in più.

Piaggio Liberty 2025: accessori e prezzi

La gamma di accessori di nuovo Piaggio Liberty 2025, completamente rinnovata, annovera il bauletto (109 euro) con cover verniciata (59 euro) il sistema di connettività Piaggio Mia (129) e il casco jet Piaggio Mirror (239 euro).

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Piaggio, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/02/2025