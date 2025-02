Vespa Primavera e Sprint 2025: i prezzi di 50, 125, 150 ed Elettrica

Le nuove Vespa Primavera e Sprint col model year 2025 si aggiornano al motore Euro5+. Scopriamo versioni e prezzi dei vari modelli, dal 50 passando per il 125 e il 150. Se volete fare un ripasso di tutte le novità Vespa dopo EICMA, invece, cliccate qui.

Vespa Primavera 50, 125, 150 ed Elettrica 2025: versioni e prezzi

Vespa Primavera Tech 2025: la punta di diamante

La Vespa Primavera 2025 è disponibile in versione S, Red, Tech, Batik ed Elettrica (a sua volta con motorizzazioni 45 e 70). Una miriade i colori, tutti vivacissimi, con la Vespa Primavera 50 che attacca a 4.199 euro, mentre la Vespa Primavera 125 parte da 5.199 euro e la Primavera 150 da 5.299 euro. Per le versioni S, a prescindere dalla motorizzazioni, vanno aggiunti 100 euro in più, che diventano 200 per le versioni Red e Batik, mentre per la Tech di euro extra ne servono 500. Le versioni di Vespa Primavera Elettrica 45 attaccano a 5.199 euro, con la Versione Primavera Elettrica 45 Red che costa 200 euro in più, mentre per le Vespa Primavera Elettrica 70 Tech e 70 Red servono rispettivamente 7.499 euro e 7.699 euro.

Vespa Sprint 50 S, 125 S, 150 S ed Elettrica 45 S 2025: versioni e prezzi

La Vespa Sprint S 2025 in Verde Ambizioso Matt

Per Vespa Sprint 2025 le cose sono più semplici, con 4 differenti motorizzazioni/versioni. Si parte da Primavera Sprint 50 S a 4.399 euro, seguono le 125 S e 150 S a 5.399 e 5.499 euro, mentre la Vespa Primavera Elettrica 45 S 2025 è proposta a 5.299 euro.

Per maggiori informazioni su Vespa Primavera e Sprint 2025 potete visitare il sito di Vespa, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/02/2025