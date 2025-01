Vespa 946 Snake: l'edizione limitata che celebra l'inverno e il calendario lunare. Ecco quanto costa...

Vespa presenta Vespa 946 Snake, una reinterpretazione esclusiva dell’iconico scooter in un’edizione limitata che cattura l’essenza dell’inverno e celebra il 2025, l’Anno del Serpente per il calendario cinese. Questo modello, prodotto in soli 888 esemplari numerati, si inserisce nella serie lifestyle ''empty space'', dedicata agli appassionati di design e collezionismo. Qui i più recenti modelli esclusivi di Vespa 946.

La Vespa 946 Snake si distingue per il suo design ispirato ai paesaggi ghiacciati e alla bellezza eterea della neve. La livrea azzurra iridescente richiama le tonalità cristalline del ghiaccio, mentre le manopole e la sella riproducono la texture della pelle di serpente. Serpente, cromato, che troviamo come decorazione sul tappo del serbatoio e sul parafango.

Vespa 946 Snake - Profilo

Prodotta in soli 888 esemplari numerati, la Vespa 946 Snake è a tutti gli effetti un pezzo da collezione: viene proposta a partire da 12.000 euro. Parte della prestigiosa Lunar Collection, rende omaggio al Calendario Lunare e al 2025, appunto, l’Anno del Serpente. Questa creatura mistica ed enigmatica rappresenta coraggio, determinazione e la capacità di affrontare nuove sfide, valori che Vespa 946 Snake vuole incarnare fortemente.

Vespa 946 Snake - Stile

Per completare l’esperienza Vespa 946 Snake, è disponibile una gamma di accessori progettati per unire funzionalità e design. Tra questi spicca il casco Vespa 946 Snake, con interni removibili, visiera fumé e decorazioni in 3D a forma di serpente cromato, che richiama lo stile iridescente dello scooter. La Vespa Snake Capsule Collection, una linea di abbigliamento dedicata, include invece capi come il Puffer coat total white con dettagli tono su tono che richiamano la texture del serpente, e il Bomber jacket iridescente, ispirato ai riflessi ghiacciati, che combina materiali lucidi e ricami moderni.

Vespa 946 Snake - Sella

Il lancio della Vespa 946 Snake è accompagnato da una serie di pop-up store in location prestigiose, come Roma (Rinascente Tritone), Parigi (Galeries Lafayette Champs-Élysées) e a seguire tappe a Milano, Vienna, Pechino, Istanbul, Bangkok, Singapore, Hanoi e Jakarta.



Pubblicato da Francesco Irace, 14/01/2025