Vespa 946 Dragon: dopo il Coniglio, il 2024 è l'anno del Dragone

Dopo avervi presentato, lo scorso anno, la prima Vespa 946 10° Anniversario che celebra il calendario lunare – nel 2023 è toccato al coniglio – ecco che nel 2024 torniamo a raccontarvi dell'iconica due ruote. Per l'occasione la Vespa 946 diventa Dragon: sì, quest'anno l'oroscopo cinese parla la lingua del dragone!

L'ANNO DEL DRAGONE Come per il modello del 2023, anche questa versione della Vespa 946 è da collezione: a impreziosire la scocca in lamiera d'acciaio ci pensa la sagoma del dragone in verde smeraldo che, dallo scudo anteriore, segue sul fianco sinistro tutto il profilo della due ruote fino al portapacchi. Sul lato opposto della carrozzeria, le lettere in stile varsity americano che rappresentano gli anni del drago celebrati nel calendario lunare.

Vespa 946 Dragon

CARATTERISTICHE La Vespa 946 Dragon monta il monocilindrico 4T 3V da 125 cc raffreddato ad aria. La scocca in acciaio fa il pari con altri elementi in alluminio, come cerchi, manubrio, pannelli laterali, parafango anteriore e supporti specchietti e sella. Tipico anche lo schema delle sospensioni con, davanti una sospensione a braccio singolo con molla elicoidale e ammortizzatore singolo, dietro un ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni. I cerchi sono rigorosamente da 12'' con freni a disco da 220 mm su entrambe le ruote, ABS e ASR, e pneumatici 120/70 e 130/70.

PER POCHI La Vespa 946 Dragone è realizzata a mano in Italia in una tiratura limitata di 1.888 esemplari. Il non è stato ancora reso noto ma, se può darvi un'idea, sappiate che la giacca Dragon Varsity a lei dedicata costa 1.300 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/01/2024