Nuova Vespa Gtv 2023: caratteristiche, foto e prezzi

L'ultima che vi abbiamo mostrato è la Vespa Mickey Mouse, edizione speciale dedicata al topolino più celebre del mondo, ma oggi parliamo della Gtv, che nel 2023 eredita gran parte della tecnologia già vista sulla GTS 300 – trovate qui la prova – con lo stile retrò tipico di faro basso e manubrio in metallo a vista.

COM'È FATTA Stile del passato, con il faro tondo collocato sul parafango anteriore e il manubrio in tubo metallico a vista, ma soluzioni moderne, come il motore 300 hpe con distribuzione a 4 valvole, raffreddato a liquido e dotato di iniezione elettronica da 23,8 CV, i fari full LED e la nuova strumentazione di forma circolare – con connettività Vespa mia, optional – ora completamente digitale. Vespa Gtv è dotata di sella bicolore ma la parte posteriore prevede l’installazione di una cover rigida in tinta con la carrozzeria, come le Vespa da corsa. Tra le altre dotazioni Vespa Gtv annovera il sistema keyless, la porta USB nel retroscudo, il controllo di trazione ASR e il sistema antibloccaggio ABS.

Vespa Gtv 2023 in Nero Convinto

COLORI E PREZZO Vespa Gtv 2023 è già disponibile negli showroom in due colorazioni, Beige Avvolgente e Nero Convinto, a un prezzo di 7.499 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/06/2023