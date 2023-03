Kappamoto, la nuova linea di borse morbide per la Vespa

Lo scooter più amato dagli italiani si arricchisce di una linea di borse morbide per rendere ancor più pratico (ed elegante) muoversi in città

Tra le novità 2023 dello specialista Kappamoto troviamo una nuova linea di borse morbide pensate specificamente per la Vespa, senza ombra di dubbio lo scooter più amato di sempre. La nuova collezione comprende quattro varianti di borse da tunnel, due modelli Spare Bag e due borselli: tutte le borse sono sagomate per adattarsi perfettamente al telaio e agli spazi dello scooter, sono dotate di sistemi di aggancio e sgancio pratici e veloci, hanno scomparti interni, tracolle e maniglie per il trasporto a mano.

Kappamoto VPD01 e VPD02

Kappamoto VPD02

Questa borsa da tunnel ha una capacità di 14,5 litri, ha il fondo termoformato e 4 potenti magneti che permettono di fissarla in sicurezza sullo scudo lasciando ampia libertà di movimento durante la guida. La dotazione comprende una tracolla regolabile per il trasporto a spalla, la chiusura con zip, stampa riflettente e una comoda tasca interna. La borsa è disponibile in due versioni estetiche: VPD01 in Poly 600D, tessuto tecnico resistente ad umidità e abrasione e VPD02, in elegante PU leather con dettagli grafici a contrasto.

Prezzo al pubblico: VPD01 169 euro, VPD02 189 euro

Kappamoto VPR01 e VPR02

Kappamoto VPR02

Borsa “Rugby” (per la peculiare forma ovale) da tunnel, con apertura superiore e capacità di 14,5 litri, si adatta al tunnel della Vespa senza intralciare le gambe del conducente. Il sistema prevede due alette magnetiche che “abbracciano” la carena. Ci sono due tasche laterali a zip, una tasca interna, tracolla regolabile, maniglia per il trasporto a mano e stampa con elementi riflettenti. Anche questo modello è disponibile in due versioni, Poly 600D (VPR01) e PU Leather con grafiche a contrasto (VPR02).

Prezzo al pubblico: VPR01 129 euro, VPR02 149 euro

Kappamoto VPS01 e VPS02

Kappamoto VPS02

Questa borsa posteriore ha una forma tonda che ricorda la ruota di scorta, e si fissa al portapacchi tubolare tramite cinghie regolabili con velcro. Lo spazio interno è di 10 litri, con due tasche interne, chiusura a zip e elementi riflettenti all’esterno. Come le altre borse è disponibile in due versioni, in materiale Poly 600D (VPS01) e in elegante PU Leather (VPS02).

Prezzo al pubblico: VPS01 94 euro, VPS02 114

Kappamoto VPT01 e VPT02

Kappamoto VPT02

Piccola ma versatile, questa borsa da 4 litri ha diverse tasche esterne e scomparti interni, può essere portata a tracolla quando si va a piedi, oppure fissata allo scudo anteriore tramite magneti posizionati sul posteriore della borsa. Anche questo modello è proposto in materiale Poly 600D (VPT01) e in PU leather (VPT02).

Prezzo al pubblico: VPT01 59 euro, VPT02 74

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/03/2023