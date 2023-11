EICMA 2023 riaccende la sfida Vespa-Lambretta (anche) a colpi di elettricità

La guerra Vespa-Lambretta è in stand-by ormai da tempo: le due rivali storiche, che si sono date battaglia negli anni ’60, non si ''affrontavano'' da tempo, ma le cose sono cambiate in questi giorni. A EICMA 2023 Vespa ha presentato le nuove Primavera e Sprint in versione elettrica e, contemporaneamente, Lambretta ha svelato il concept dell’Elettra, il nuovo scooter “125” che sfiderà Vespa nel suo terreno di caccia. È finito il tempo di pace, che la guerra ricominci!

NOVITA DA PONTEDERA Vespa è già da tempo nel segmento delle elettriche e, grazie al suo stile unico che affonda le radici nella sua storia, sta ottenendo grandi successi di vendita. Ad EICMA 2023 aggiorna Primavera e Sprint S (qui il video di Danilo), introducendo un nuovo design dei cerchi, mentre cambiano anche retro-scudo e blocco manubrio, ma soprattutto la possibilità di sostituire le batterie in pochi secondi, eliminando così l'attesa della ricarica. Anche la tecnologia si aggiorna con strumentazione TFT a colori da 5”, tecnologia Keyless e nuovi fari a LED. La motorizzazione è ancora quella equivalente a 125 cc: dovrà vedersela con la nuova Lambretta Elettra.

Vespa Primavera Elettrica

VEDI ANCHE

ELETTRA CONCEPT Lambretta non ha mai avuto un’elettrica in gamma ma, a EICMA 2023, ecco nascere la variante a batterie che coi suoi 11 kW ha Vespa nel mirino, come ai vecchi tempi (qui trovate l'articolo di Lorenzo su Lambretta Elettra). Anche Lambretta, come Vespa, gioca l’asso del design: futuristico sì, ma ispirato alla sua storia allo stesso tempo. Non solo! Punta anche su un’autonomia di 127 km (a 40 km/h) superiore ai 100 dichiarati da Vespa, a fronte però di un tempo di ricarica alla presa domestica superiore di un’ora e mezza a quello della rivale (5 ore e 30 minuti contro 4 ore). Per il resto, trattandosi ancora di un concept, dobbiamo aspettare per conoscere altre informazioni ufficiali.

Lambretta Elettra concept

LA GAMMA A CONFRONTO Lambretta Electra, quindi, rilancia la sfida a Vespa, ma finché non arriverà in versione definitiva sarà ancora la gamma in commercio a dover affrontare il gigante del Gruppo Piaggio. Facciamo allora un ripasso: cosa offrono le due Case italiane in questo momento? L’azienda milanese ha in gamma tre famiglie: la serie V-Special che, con 125 e 200 cc, sfida le “scocca piccola” di Vespa, ossia Primavera e Sprint. Segue la serie G-Special che, equipaggiata con motori 300 e 350 cc, si pone in competizione con le Vespa GT, seppur disponibili solo in versione 300. C’è poi la serie neo-retrò X che spazia dai 125 ai 300 cc e non ha una concorrente diretta a Pontedera: potrebbe sfidare Primavera e Sprint col motore più piccolo e le GT con il 300. I prezzi sono sempre paragonabili, talvolta a favore dell’una talvolta dell’altra, ma Lambretta punta sulle prestazioni e la tecnica mentre Vespa gioca la carta della qualità e del design più raffinato. Per ora Vespa sta giocando un’altra partita in termini di vendite ma chissà che l’elettrico non stravolga le cose, aprendo nuove strade...

Pubblicato da Alessandro Moro, 16/11/2023