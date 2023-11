A EICMA le nuove Vespa Sprint e Primavera. Ora anche elettriche

Sprint S e Primavera sono le novità Vespa per EICMA 2023. Il look s'aggiorna ma rimane inconfondibile, anche sulle electric

Lo scorso anno fu la volta delle vespone, a EICMA 2023 le luci della ribalta sono tutte per le Vespa a “scocca” piccola, Sprint S e Primavera, anche in versione elettrica. Ecco come cambia lo scooter icona per il 2024.

Vespa Sprint S 125

NUOVO DESIGN, STESSO DESIGN Diciamo la verità, gli aggiornamenti all’estetica di una Vespa sono sempre lievi e quasi impercettibili, almeno agli occhi meno esperti, d’altronde basterebbe davvero pochissimo a rovinare un equilibrio estetico magico come quello dello scooter della Casa di Pontedera. Il Centro Stile Piaggio ha ridisegnato il blocco manubrio ponendo l’attenzione sia alla forma complessiva sia alla cura dei dettagli, sono nuove anche le manopole per un controllo più immediato e naturale. Sulle nuove Primavera e Sprint S cambia anche il controscudo, secondo Vespa più curato nei materiali e nell’assemblaggio.

Il nuovo manubrio

NOVITÀ TECNOLOGICHE Per la tecnologica Vespa Primavera Tech, il sistema d’accensione Keyless va a sostituire la chiave tradizionale e al centro del ponte di comando debutta uno strumento TFT a colori da 5 pollici dotato di connettività Bluetooth con Vespa Mia, sulle altre la strumentazione è di tipo analogico/digitale. Nuovi anche i cerchi ruota, con un design a 5 razze su Primavera, mentre su Sprint S le 6 razze disegnano un particolare motivo a spirale che dona ulteriore grinta e dinamismo alla silhouette. La nuova cresta sul parafango (solo per Vespa Primavera) e il nuovo disegno e nuove finiture del cravattino centrale, sono gli altri elementi di stile rivisti e aggiornati. Anche la sella, nelle varie versioni, è stata migliorata grazie alla adozione di nuovi materiali che assicurano una migliore finitura. Infine la sicurezza è aumentata grazie all’adozione della tecnologia LED per tutta la fanaleria, sia per Primavera sia per Vespa Sprint S.

Vespa Primavera 2024, la nuova sella

LE MOTORIZZAZIONI TERMICHE… L’arrivo delle nuove versioni di Vespa Primavera e Vespa Sprint S porta con sé anche nuove motorizzazioni omologate Euro 5+, con distribuzione a tre valvole e dotate di iniezione elettronica, nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc.

Vespa Sprint S Elettrica

…E QUELLE ELETTRICHE In linea con il trend eco-friendly in voga in questo periodo, i modelli della nuova gamma Vespa “small body” saranno disponibili anche “alla spina”. Sparisce dai listini Vespa Elettrica, che diventa una variante di Sprint nella versione Moped (con omologazione Ciclomotore e velocità limitata a 45 km/h) e nella versione Motorcycle, disponibile nell’allestimento Primavera Tech. Tutti i modelli con Power Unit elettrica sfruttano la tecnologia sviluppata in questi ultimi anni su Vespa Elettrica, nata nel 2018: il motore elettrico è integrato nel mozzo della ruota posteriore, mentre la batteria è collocata sotto la sella. Un layout efficace e compatto che consente di mantenere intatto il design unico e iconico di Vespa. Perché Vespa non è un semplice scooter elettrico, è un’opera d’arte con un cuore tecnologico. Vespa Primavera Elettrica e Vespa Sprint S Elettrica (ossia le versioni Moped in gamma) presentano inoltre la grande novità della batteria removibile in pochi secondi, scollegando il cavo che la connette al veicolo; dotata di maniglia, è facilmente trasportabile per poter effettuare comodamente la ricarica a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo.

Batteria rimovibile in pochi gesti

VESPA COMANDA COLOR Vespa Primavera è offerta nelle colorazioni Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Arancio Impulsivo e Blu Energico, abbinate a eleganti finiture cromate; Vespa Primavera, nelle varie motorizzazioni, è disponibile anche nell’allestimento Primavera S, che propone tinte trendy abbinate a sella, finiture e grafiche dedicate: Beige Avvolgente, Nero Convinto opaco e Giallo Curioso. Primavera Tech esprime il cuore più tecnologico di Vespa, con le colorazioni Blu Energico opaco e Grigio Entusiasta che contrastano con irriverenti grafiche e finiture verde fluo. Vespa Sprint S è disponibile in cinque colorazioni: Bianco Innocente, Nero Convinto opaco, Verde Ambizioso, Rosso Coraggioso e Blu Eclettico. Tutte le tinte sono abbinate a grafiche dedicate e a grintosi dettagli neri, sia con finitura opaca, come ad esempio il tipico cravattino al centro dello scudo, sia lucida, come i cerchi.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023