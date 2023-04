Vespa Days, una nuova serie speciale e le offerte per tutta la gamma

Come da tradizione, aprile è il mese dei Vespa Days, trenta giorni dedicati a chi vuole realizzare il sogno di diventare vespista, e può approfittare di una serie di vantaggi esclusivi per tutta la gamma. Per l’occasione, Vespa ha anche presentato una nuova serie speciale, chiamata Vespa Primavera Color Vibe.

Vespa Days 2023, la serie speciale Primavera Color Vibe

SERIE SPECIALE Vespa Primavera Color Vibe rende omaggio all’anima colorata e spensierata di Vespa, e si caratterizza immediatamente per la livrea bicolore: la scocca è infatti disponibile nelle tinte Arancio Color Vibe e Bianco Color Vibe, ed è abbinata a una pedana poggiapiedi color Ottanio, sfumatura del turchese, bordata di nero. Lo stesso colore viene ripreso dalle grafiche sui lati dello scudo e sulle fiancate, sui fregi del “cravattino” anteriore e sui cerchi, esclusivi per questa versione, che spiccano per la finitura lucida metallizzata. L’allestimento è completato da una serie di dettagli neri, dal maniglione posteriore al bordo del faro anteriore. Disponibile nelle motorizzazioni 50, 125 e 150cc (la cilindrata è evidenziata in arancione sulle fiancate), Vespa Primavera Color Vibe parte da 4.099 euro franco concessionario.

Vespa Days 2023, le offerte per tutta la gamma

LE ALTRE OCCASIONI Solo per il mese di aprile, sui modelli della gamma Vespa Primavera, Vespa Sprint e sulla nuova Vespa GTS 300, l’immatricolazione è inclusa nel prezzo. A questo si aggiunge la formula DreamRide, servizio finanziario che prevede una nutrita gamma piani di finanziamento personalizzabili e flessibili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/04/2023