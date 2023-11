Transizione, tocca a nuova Lambretta Elettra. Anteprima a EICMA

Passato chiama futuro. Lambretta presenta in anteprima mondiale ad EICMA 2023 la sua visione di mobilità del domani. Destinata ad una prossima produzione (non si specifica ancora una data), Lambretta Elettra si contraddistingue per il solito stile che sposa la tradizione e chiama l'innovazione, nel più assoluto e coerente rispetto delle inconfondibili forme tipiche del marchio. Ora, in abbinamento ad una propulsione elettrica di buone prestazioni.

DESIGN Le dimensioni generali sono quelle dello scooter perfetto per la mobilità urbana di oggi, con un’altezza sella adatta a tutti (780 mm) ed un peso che rientra nella assoluta normalità della categoria (135 kg). Su Lambretta Elettra, le linee tese e decise del frontale sono perfettamente raccordate con i volumi posteriori, più morbidi ed arrotondati, omaggio alle linee delle Lambrette anni ’50. Molto personale è in particolare il profilo sinuoso e minimalista della sella.

VEDI ANCHE

TECNICAMENTE Il telaio e la ciclistica sono tradizionali, con ruote dalle dimensioni generose da 12” e la classica sospensione anteriore “a ruota tirata” con doppio ammortizzatore. La sospensione posteriore invece è completamente riprogettata con una unità ammortizzante posizionata in maniera orizzontale sopra il motore, collegata con un braccetto al forcellone d’alluminio, un inedito per la Casa. Il manubrio nasconde al suo interno le leve dell’azionamento dei freni a “scomparsa”. La strumentazione digitale integrata si integra infine all’innovativo faro anteriore dalla particolare forma a uncino. Tutta la scocca posteriore si alza al tocco di un telecomando per dare pratico accesso al vano che ospita la batteria. La scocca stessa prevede anche un vano portacasco o portaoggetti.

MOTORE E PERFORMANCE Prestazioni di tutto rispetto, a partire dalla velocità massima di circa 110 km/h, grazie ad una potenza continua e di picco rispettivamente di 4 kW ed 11 kW, ed una coppia di 258 Nm. Tutto questo grazie al motore a magneti permanenti (PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor), una scelta di qualità e massime prestazioni, in grado di assicurare una grande coppia, il miglior rapporto peso/potenza, alta efficienza ed affidabilità. Tre modalità di guida, Eco - Ride - Sport, infine un’autonomia di percorrenza che varia dai 127 km (a velocità costante di 40 km/h) sino agli oltre 60 km (velocità costante di 80 km/h). Il tempo di ricarica della batteria al litio da 4,6 kWh è di circa 5h 30’ con una presa domestica da 220V, che si riduce a 36 minuti con una “fast charge” presso una colonna di ricarica pubblica (fino all’80%).

COMING SOON Una volta in produzione (2024?), Lambretta Elettra si aggiungerà alla gamma già esistente, che già comprende la serie X con X125 e X300, la serie V-Special e la G-Special.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2023