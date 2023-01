Per una Lambretta 76 CV posson bastare? Il mostro a due ruote nel video

Ultimamente, parlando di Lambretta, vi abbiamo mostrato un esemplare incredibile, con livrea Kenny Roberts replica e motore della Yamaha RD350. Oggi, però, alziamo ulteriormente l'asticella: la Lambretta in questione, infatti, ha un motore 250 a 2 tempi realizzato dai ragazzi di Rimini Lambretta Centre e Casa Performance e arriva alla bellezza di 76 CV! Ecco il mostro a due ruote nel video.

UN MOTORE UNICO Grazie alla prova video di questa incredibile Lambretta, ad opera dei ragazzi di ScooterLabUK, sappiamo che la due ruote monta il motore di un kart da competizione... per due. Già, sul mezzo da corsa a quattro ruote troviamo un monocilindrico 125, ma sulla Lambretta i cilindri sono diventati due. La potenza misurata al banco – quindi alla ruota – è di 76 CV a 12.500 giri/min ma pare che il potenziale di questo motore sia ancor più elevato – a 13.300 giri sono ancora 70 i CV... – e i ragazzi di Casa Performance pare si stiano orientando su un valore definitivo di 85 CV circa, anche se potrebbero ricavarne 90 o 100. Ovviamente già allo stadio attuale la Lambretta si impenna di potenza in tutte e 5 le marce e raggiunge 180 km/h...

PRESTO IN VENDITA Per poter montare su una Lambretta un tale motore serve modificare proprio tutto: telaio, sospensioni, freni e anche la scocca, perché anche semplicemente il radiatore del raffreddamento a liquido ha bisogno di farsi spazio in un mezzo che non è progettato per tutto ciò. Casa Performance realizza e vende altri motori incredibili ma questo non è ancora pronto ufficialmente... Per chi vorrà la Lambretta più veloce del mondo servirà un esborso di circa 11.000 euro: una cifra altissima, certo, ma quante ne avete viste così in circolazione?

