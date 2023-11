Le Vespa invaderanno Pontedera! Tornano i Vespa World Days, ecco quando

Per festeggiare i 140 anni di Piaggio e il centenario dello stabilimento di Pontedera, Vespa torna a casa! L’edizione 2024 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, si terrà dal 18 al 21 aprile a Pontedera, proprio nel luogo dove, nella primavera del 1946, nacque il veicolo a due ruote divenuto negli anni una vera e propria icona a livello globale, come dimostrano i fan sparsi per tutto il mondo.

DAGLI AEREI ALLA VESPA I cultori del marchio lo sapranno senza dubbio ma i meno appassionato forse non sapranno che fino al 1924 a Pontedera veniva prodotto altro presso lo stabilimento delle Costruzioni Meccaniche Nazionali di Pontedera, Rinaldo Piaggio lo acquistò per costruire in proprio i motori aeronautici ma dal dopo guerra in poi Pontedera è diventata la casa della Vespa.

Vespa e arte sono spesso andate di paripasso

LUNGA TRADIZIONE L’edizione 2024 passerà alla storia come quella delle ricorrenze, perché oltre ai festeggiamenti per la nascita del brand e del suo storico stabilimento, la prossima sarà anche la settantesima edizione di questo raduno, tenutosi per la prima volta nel 1954 a Parigi, nato dalla voglia di riunirsi in una grande manifestazione di respiro internazionale dei primi Vespa Club, formatisi praticamente all’unisono con lo scooter. La denominazione Vespa World Days è decisamente più recente, utilizzata per la prima volta nel 2007, in occasione del meeting di San Marino.

IL PROGRAMMA Fulcro della manifestazione sarà il Vespa Village, uno spazio unico a tema Vespa che accoglierà le numerose attività dedicate al popolo vespista, tra cui le premiazioni del Vespa Trophy - il trofeo turistico più ambito, dedicato a chi raggiungerà Pontedera in sella all’amata Vespa, collezionando i timbri di passaggio ai vari check point - il Concorso d’eleganza, stand di merchandising ed enogastronomici, e tanto altro. Dal Village partiranno le escursioni turistiche attraverso musei, bellezze naturali ed esperienze enogastronomiche che regaleranno emozioni ai vespisti accorsi da ogni angolo del pianeta. Sempre da Pontedera avrà inizio, nella mattinata di sabato 20 aprile, uno dei momenti più emozionanti di ogni Vespa World Days: la grande parata nella quale migliaia di vespisti, in sella a Vespa di ogni epoca, magari anche i primi esemplari di Primavera e Sprint recentemente presentate a EICMA 2023, sfileranno in corteo creando un gioioso e coloratissimo sciame di Vespa.

